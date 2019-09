Rodermarkt nadert en de Vereniging voor Volksvermaken Roden is er klaar voor

De Rodermarkt nadert en de Vereniging voor Volksvermaken Roden is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de Rodermarktweek. Eerder dit jaar was in maart al de eerste bijeenkomst met de wagenbouwers. Met het motto dit jaar “Mythes & Legendes”, hebben de bouwgroepen hun onderwerp doorgegeven en afgelopen weken zijn de bestuursleden van de Vereniging voor Volksvermaken bij de bouwlocaties geweest. De bouwers werden voorzien van drinken en ook werden de aantallen en kleuren van de dahlia’s, die op de paradewagen worden ‘geprikt’ doorgegeven. De Rodermarkt is dan ook voor de Volksvermakers het enige evenement, waarbij de voorbereiding gezamenlijk als bestuur wordt gedaan. Voor alle overige evenementen zijn er namelijk commissies, maar voor dit grootse gebeuren niet. Het is voor het bestuur geweldig en mooi om al vroegtijdig met dit feestelijk en groots evenement bezig te zijn. Hoe dichter de datum dan nadert, hoe meer zin er binnen het bestuur ontstaat!

Vrijdag 20 september – Start Rodermarkt Feestweek

De informele opening begint donderdagavond al, als het bestuur van Volksvermaken met het Jaarbeursbestuur, samen met de exploitanten en andere genodigden een gezellig samenzijn hebben. In een klein en informeel gezelschap wordt dan de naderende Rodermarktweek besproken. Met uiteraard de hoop dat we een goede week krijgen. Vrijdagmiddag wordt de kermis, die er tot en met woensdag is, geopend. En dat is voor de Volksvermakers de start van de Rodermarkt Feestweek!

De welbekende “Tientjesverloting” start ook dit jaar weer op deze dag. Wederom heeft de Vereniging voor Volksvermaken dit jaar op de Jaarbeurs Roden een stand opgebouwd, waar deze loten kunnen worden gekocht. De loten kosten € 5,- per stuk en zijn er net als voorgaande verlotingen weer mooie prijzen. Als hoofdprijs valt er een Luxe tuinset te winnen, de 2de prijs is een Philips 50 inch Ambilight UHD tv, de 3de prijs is een weekendje Winterberg t.w.v. € 500,- en de 4de prijs is een Samsung tablet. De opbrengst komt geheel ten goede aan de Kinderboerderij!

Zaterdag 21 september – De 55ste Rodermarktparade

Week in en week uit zijn vele vrijwilligers, vele avonden bezig geweest met hun wagen. Of het nu buurtschappen, scholen of verenigingen zijn, allemaal zorgen ze voor een prachtig resultaat. De toeschouwers kunnen dit jaar weer genieten van een prachtige optocht. Dit jaar rijden er maar liefst 14 wagens mee met de Rodermarktparade, die verder nog wordt opgevuld en opgevrolijkt met showcorpsen en een reclamekaravaan. En deze karavaan is voor Volksvermaken van groot belang, om zo de kosten binnen de perken te houden.

Zaterdagmorgen stellen de paradewagens zich op de Ceintuurbaan Zuid en om 13:30 uur gaat de Rodermarktparade van start. ’s Avonds om 19:00 uur start de parade nogmaals om het publiek te laten zien hoe ze in de prijzen zijn gevallen en om te pronken hoe de wagens er met verlichting uitzien.

Ook dit jaar kan er tijdens de middagparade door het publiek digitaal een stem worden uitgebracht, over wie volgens het publiek de mooiste paradewagen is. Hoe en waarmee zal tijdens de parade kenbaar worden gemaakt. Uit voorgaande jaren was deze bepaling van de publieksprijs een enorm succes, dus ook dit jaar kan het publiek op deze wijze hun stem laten gelden!

Maandag 23 september – Oriënteringstocht

Maandagavond start bij het Café ‘t Hart van Lieveren de oriëntatietocht voor auto’s en is er na afloop veel hilariteit om de uitleg. Al sinds een paar jaar, is het aantal deelnemende teams groeiende, waarbij nu vaak de ‘jeugdige’ enthousiasteling ook meedoet. Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs en gebruikmakend van een auto, kan hier immers aan meedoen. Vanaf 17.30 uur kan er worden ingeschreven in “Café ‘t Hart van Lieveren” en een mooie avond is verzekerd!

Dinsdag 24 september – Rodermarkt dinsdag

Sinds jaar en dag staat de vierde dinsdag in september in het teken van de Rodermarkt. Al vroeg in de ochtend, wordt in samenwerking met de gemeente Noordenveld, de aanvoer van paarden en pony’s geregisseerd en worden er 250 marktkramen opgesteld. Tot 14:00 uur kan men genieten van de paarden en van de uitgestalde koopwaar op de warenmarkt, die tot 17:00 uur duurt.

Woensdag 25 september – De 45ste Kortebaandraverij met totalisator

Met de Kortebaandraverij op de Norgerweg en de Brink is op woensdagmiddag het slotspektakel van de Rodermarktweek. De eigenaars en pikeurs komen maar al te graag naar Roden vanwege de sfeer en het geweldig geprepareerde parcours. Het is zelfs zo populair dat er een overschrijving van de inschrijving is, waardoor de Nederlandse Draf-en Rensport Bond moet loten wie er mee mag doen. Het belooft dus weer een vol en mooi deelnemersveld te worden, met onder andere paarden van Stal de Groningers die op woensdag 25 september hun thuiswedstrijd op de Norgerweg komen draven. En dat het parcours er ieder jaar weer geweldig geprepareerd bij ligt, is te danken aan de vele vrijwilligers die ’s morgens om 07.00 uur al druk in de weer zijn.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht op www.volksvermaken.nl > Evenementen > Rodermarkt Feestweek.

Het bestuur van de Vereniging voor Volksvermaken is er klaar voor en hoopt op een geslaagde Rodermarkt Feestweek!