Rodermarktparade 2020 gaat niet door

RODEN – De Rodermarktparade van dit jaar gaat niet door. Dit naar aanleiding van de coronamaatregelen en de bijbehorende maatregelen. ‘We hoopten, misschien tegen beter weten in, dat er in verloop van tijd wel een versoepeling van de coronamaatregelen zou gaan komen. Helaas is dit niet het geval. Met de verschuiving van de beperkingen tot 20 mei, zien zij ook in dat het voor de bouwgroepen nu al problemen geeft om te kunnen voorbereiden en te bouwen aan de paradewagen. We weten ook niet wat het ons na deze datum gaat brengen’, laat voorzitter Lammert Kalfsbeek weten.