Rodermarktparade als vanouds

Altena sleept eerste én ereprijs in de wacht

Tijdens de Rodermarkt is de zaterdag de dag van de Rodermarktparade. Ditmaal voor de 56ste keer georganiseerd. ‘s Middags en ’s avonds verzamelden zich duizenden mensen langs de route om de 12 praalwagens te bewonderen. In de categorieën scholen reden 7 wagens mee, in de categorie buurten en verenigingen waren dat er dit jaar 5. Vrijheid en Blijheid was het thema van de parade. Het weer was prima, alleen op het einde van de middagparade dreef er een druilig buitje over. Het was volop genieten van al het moois en de bijbehorende inzet van alle deelnemers aan de optocht. De Rodermarktparade trok als vanouds door het centrum van Roden. Dit met de muziekkorpsen Noordenveld, Gruno Postharmonie, Concordia Zevenhuizen, K & G Leiden, Avanti Groningen en Dindua Oldekerk. De Krant keek mee en zag al het pracht en praal in gepaste volgorde langskomen.

Nadat de reclamekaravaan de optocht opende was het traditiegetrouw de beurt aan Muziekvereniging Noordenveld. De showband gaf een wervelt optreden, een muziekvereniging met allure, waar Roden trots op mag zijn. Afgelopen vrijdag avond was er de mini missverkiezing. De winnaressen Emilie Smidts, Ashley Hopman en Feline Sinnige mochten aansluiten in een Amerikaanse slee. ODBS Het Valkhof opende de optocht met Candyworld. Een vrolijk en kleurig geheel met volop snoepwerk dat te koop werd aangeboden in de snoepwinkel voor op de wagen. Mooi ook de kauwgomballen automaat en de snoepboom. Cre-Active bracht Army of Love. Een creatie waarbij een tank in oorlogskleuren gecombineerd werd met een liefdevol beeld van hippies en engelen die tussen twee zwanen gezeten waren op het achterdek. Mooi contrasten die het thema goed weergaven. OBS De Poolster won met haar wagen ‘Ontsnapping naar Vrijheid’ de vierde prijs bij de scholen en wist ook de Publieksprijs in de wacht te slepen. Een waardering die op zijn plaats was gezien de prachtige uitbeelding van wezens uit de fantasiewereld. Vooral het beest op de achterzijde met zijn markante kop mocht er zijn. CBS De Hoeksteen ging met haar leerlingen samen op reis. Er was een heuse verkeerstoren gebouwd, er was ‘ludiek ‘een afdeling bagageclaim en de piloot zette koers naar Tikibar met palmbomen binnen bereik. Mooi ook de handjes van schelpjes met de namen erbij. CBS De Parel had met Pluk de Pletteflet een pareltje in huis. Het leverde ze een verdiende tweede plaats op. Hoog op de wagen was een toren gebouwd met een huisje. Op de achterzijde een boot uitgebouwd. We zagen veel bloemenpracht en wanneer er een prijs was voor de leukste trekker dan was het deze wel. Goed gedaan. De Bomenbuurt bracht de zestiger jaren tot leven met een levensgrote pick up en tal van LP’s en cassettebandjes op een rij. Een gitaar met lichtsnoeren vol bloemen als bodem. Rock & Roll zoals het hoort. GBS De Rank bracht Herrie in de Jungle. Stromend water, een bos met lianen, rotsen, een grot en aapjes die klommen. Veel groen en veel te zien, wat een terechte eerste prijs opleverde. OBS De Tandem eindigde op nummer 7. Een vrolijk geheel met reizigers, een uitkijktoren en een meisje dat hoog in de lucht zat te genieten. Buurtschap Nietap-Terheijl gaf met het verhaal Love & Peace een bloemrijke aflevering weer. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes, u kent het wel. Het teken & in het midden van de wagen was al even mooi met bloemen fantastisch neergezet. Zij wonnen hiermee de derde prijs. OBS De Marke won in de categorie scholen de derde prijs. ‘Eindelijk weer Rodermarkt’ was hun motto. De Ronermark bracht verbroedering, er was kermis met botsauto’s en achterop de wagen beelden kinderen het ‘Peerdjerennen’ uit. De tweede prijs bij buurten en verenigingen was voor de Hopbouwers uit Peize. We zagen creatief uitgebeeld Las Vegas, China, Parijs en Venetië. Het was een boeiend schouwspel vol kleur, showgirls, strand en palmbomen. Als laatste wagen sloot Altena aan met het thema Droomland. Twee torens staken pontificaal de lucht in, we zagen een kasteel met ridders, een draak met grote tanden in de snoet, een hemelbed als in een sprookje vol toepasselijke paarse en roze tinten. Vrijheid Blijheid, zo creëer je je eigen droomwereld. Altena kreeg voor deze praalwagen de eerste prijs toegewezen en kreeg meteen ook de Ereprijs uitgereikt. Een terechte winnaar.