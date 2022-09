Rodermarktwagens 2022

‘Vrijheid Blijheid’

RODEN – Het begint nu echt dichtbij te komen, de dag dat de parade aanbreekt, de dag dat er twaalf wagens door het dorp trekken. Bent u ook zo benieuwd wat elke wagen zo bijzonder maakt? En waarom u op zaterdagmiddag en/of -avond langs de route niet mag ontbreken? Een ding is zeker. Het belooft weer een heel gevarieerd en wel heel spetterend geheel te worden.

De Tandem – Fantastische Reizigers

‘De kinderen hebben een groot aandeel gehad. Vaak waren ook zij bezig met tekenen en plakken. Maar onze school heeft ook veel buitenlandse ouders en ook zij hebben een grote rol gespeeld in het maken van de wagen. Dit maakt het extra speciaal.

De vrijheid om op verschillende manieren te reizen én het buitenleven komen goed uit de verf. Voorop de wagen zien we een ‘rondreizend huis’ wat nog verhoogd zal worden met een deel waar twee kinderen met verrekijkers rond zullen turen. We geven de kinderen op de wagen zo mogelijk altijd iets te doen.

We zijn anders dan andere wagens door ons ‘out of the box’ ontwerp. Maar het belangrijkste is dat het gewaardeerd wordt door de kinderen, want zíj moeten een leuke middag en avond hebben.’

Nietap-Terheijl – Love & Peace

‘We hebben onze wagen dit jaar wat eenvoudiger gehouden, waarmee we ook wat meer tijd overhouden voor onszelf en daardoor hebben we er nog meer plezier in. De basis zit hem in de letters ‘LOVE & PEACE’ die levensgroot op de wagen prijken. Nu is het tijd voor de bloemetjes en de bijtjes. Er zal nog een recordaantal aan dahlia’s moeten worden opgeprikt. De kleuren van de dahlia’s tegen de vrolijke kleuren van de letters zullen veel diepte gaan geven. Kinderen en kleinkinderen van leden van de bouwgroep zullen gaan figureren en zullen tussen de letters goed zichtbaar zijn.

We hebben voor het eerst echts iets aparts gemaakt. De kleuren en het originele ontwerp zullen daarbij echt in het oog gaan springen.’

De Bomenbuurt – The 60’s

‘In de ontwikkeling van onze wagen hebben we zoveel stappen gezet, dat we op voorhand al zo trots zijn. We hebben voor het eerst met veel ijzer en daardoor lassers gewerkt en zullen daarbij nog meer nieuwe materialen inzetten. Opvallend is de grote liggende elpee in het midden van de wagen en de hoge panelen waar aan de ene kant van de wagen de hippiestijl zal worden uitgebeeld en aan de andere kant de tijd van rock ’n roll.

Het verrassingselement? Laten we het houden op veel entertainment met veel dans en muziek.

En voor het eerst dit jaar, zal de bouwgroep op straat te herkennen zijn aan hetzelfde tenue.

De Parel – Pluk van de Petteflet

‘We beelden een kinderboek uit en vinden het heel gaaf dat het autootje probeert om het paard uit het moeras te trekken. Daarmee gaat niet alleen het paard maar ook nog eens zijn staart omhoog. Door de zwaarte van het beest zal echter ook het autootje gaan steigeren. Kortom, veel beweging dus. Maar let ook op het speciale effect van het kanon. Wat zeker gaat opvallen is het hoge flatgebouw met onderin mevrouw Helderder, daarboven de rommel van de Stampertjes en het torentje van Pluk, wat er nog moet worden op geplaatst.

Qua sfeer onderling hebben we al gewonnen. We luisteren naar elkaars ideeën, helpen elkaar en hebben het gezellig samen.’

Het Valkhof – Candyworld

‘Candyworld is een echte ‘kinderwagen’, gezien de hoeveelheid snoep en felle kleuren. Een hele vrolijke wagen met een enorme boom met snoep, die als een draaimolen rondjes zal gaan maken. Op de zitjes, gemaakt van engels drop komen kinderen te zitten. Maar ook de kauwgomballenautomaat springt eruit. Let daarbij vooral op het verrassingseffect van deze automaat.

We hebben veel snoep gedoneerd gekregen wat over de datum was en alles kunnen verwerken in de wagen. Maar speciaal is toch dat we alles vanaf de bodem hebben opgebouwd. Er zit veel creativiteit in en we hebben alles met de hand gemaakt. Vele uurtjes werk hebben er inmiddels een enorm kleurrijk geheel van gemaakt.’

Cre-Active – Army of Love

‘De legertank zou wat realistischer zijn. Maar omdat er meer vrouwen mee bezig waren is de tank meer in hippiestijl uitgebeeld. Bovendien, in verband met de situatie in de Oekraïne, vonden we het passender de tank ook wat vriendelijker en zachter te benaderen. Juist ook in dit kader willen we met de wagen meer liefde uitstralen. Dit komt tot uiting in het grote hart voorop en de zwanen achterop, waar ook twee kindjes zullen plaatsnemen. Omdat de liefde ervan afspat, móet je de wagen wel nakijken.

Ondanks dat we wat weinig mankracht hadden en de vele uurtjes die we er daardoor in hebben moeten steken, hebben we een originele wagen waar veel creativiteit inzit.’

De Hoeksteen – Eindelijk samen op Reis

‘Onze wagen is bijzonder omdat we een mooi en goed verhaal vertellen. Aan de voorkant stap je in het vliegtuig die ons via een golf naar de andere kant brengt. Daar belanden we via het water bij het strand met een bar en een steiger met ondergaande zon. We nemen dus echt iemand mee op reis. Wat er uitspringt is de enorme golf, die erg hoog is en waar erg veel werk in heeft gezeten. Dit is met de hand gemaakt, kostte heel wat uurtjes werk en daarmee is het een knap staaltje werk.

Bijzonder om te ervaren hoe vanaf een eerste ontwerp met het gebruik van zoveel verschillende materialen er zo’n resultaat is neergezet.’

De Poolster – Ontsnapping naar Vrijheid

‘Er zit veel vrolijkheid in onze wagen door het gebruik van veel kleur. Maar vooral zit er behoorlijk wat beweging in het geheel, zoals rammelende dakpannen en ramen, maar ook veranderende wezens in de fantasiewereld. We laten drie tekenfilms zien, te weten Encanto, voorop de wagen, de film Luca in het midden en achterop zal de film Coco te zien zijn. Waarom wij moeten winnen? We zijn de leukste school … Nee, vooral omdat er drie verhalen in bewegende beelden worden uitgebeeld. Bovendien hebben we veel materiaal gekregen, en daardoor zelf weinig geld uitgegeven. Van platgemaakte lege koffiecupjes bijvoorbeeld is een vloertjes als bestrating neergelegd. Een hele duurzame kar dus.’

De Marke – Eindelijk weer Rodermarkt

‘Het thema spreekt enorm aan. Wie heeft er niet zin in een missverkiezing en paardje rennen. Logisch toch dat we hiervoor gekozen hebben?

Heel speciaal is de opbouw van de wagen. We zijn niet begonnen met een grote bak, maar hebben eerst gekeken naar de vormen die we wilden gebruiken. Boven op de wagen zal straks een groot draaiend element te zien zijn. Onze enige eigen betaalmunt ’de RoonerMarke’. Maar let straks ook op de doorkijkjes, daardoor hebben de kinderen op de wagen ook contact met elkaar. Díe verbinding vinden we belangrijk. Pas op de zaterdagochtend zal de munt worden bevestigd, maar zal ook de sulky als verlengstuk nog worden aangespannen.

Waarom wij gaan winnen? Omdat het, voor de kinderen, eindelijk weer Rodermarkt is …’

De Hopbouwers – Paais op Raais

‘Maar liefst vier segmenten zijn er binnenkort te zien op onze wagen. We reizen als Hopbouwers ver, naar Las Vegas, naar China en naar Venetië, maar zitten ook graag met onze blote voeten aan het strand. We verbinden onze reizen door de verschillende gaten die we hebben gemaakt. Dat zijn de zogenaamde doorkijkjes. De vakantieplekken laten straks veel kleur en interessante voorwerpen zien. Daarbij zullen de Eiffeltoren, jawel, die staat ook in Las Vegas, en de imposante maskers uit China, maar ook uit Venetië, zeker gaan opvallen.

Onze wagen komt tot stand doordat we echt als team werken en het samen heel gezellig hebben. En daar doen we het uiteindelijk allemaal voor.’

Altena – Droomland

‘Waar kun je het meest vrij zijn? Juist, in je eigen droomwereld. Op de wagen worden verschillende dromen uitgebeeld, een droom van een kind, een dagdroom en een mijmering. Het jongetje dat ervan droomt om ridder te worden, chillende mensen in hangmatten en een droom over slapend rijk worden, een geldboom, zijn hiervan de voorbeelden.

Om de sfeer goed naar voren te laten komen, om zo in je droomwereld te stappen, is de wagen onder smal gelaten en gaat alles vooral de hoogte in.

Elk jaar werken wij onder het motto ‘noaberschap’, veel gezelligheid met elkaar. We doen altijd onze best, maar hoeven niet te winnen. Het succes er naartoe is zo mooi als de weg er naartoe.’

De Rank – Herrie in de Jungle

‘Het thema zal niet heel veel kleur met zich meebrengen. In de jungle zien we namelijk vooral groen- en bruintinten. Toch zal onze wagen opvallen door het neergestorte vliegtuig in de jungle, een grote panda en een waterval die echt water zal gaan spuwen. Verder zien we een boomhut omgeven door weelderige takken met veel groen en een heen en weer slingerende aap. De spanning moet komen uit de grot. Dit zal met bijzonder rood licht worden aangewakkerd. Met andere woorden, onze wagen heeft alles in zich.

De wagen is met heel veel liefde voor de kinderen gemaakt en alleen daarom al zijn we er enorm trots op.’