RODEN – De wijk Roderveld heeft een beweegpark! Afgelopen vrijdag is druk gewerkt aan een beweegpark nabij de kruising van de fietspaden achter de Dorth en Nijenrode/Hofwijck. Een prachtige aanwinst voor de buurt om lekker te bewegen in de buitenlucht en elkaar op

sportieve wijze te ontmoeten, vindt de initiatiefgroep die bestaat uit Henriëtte van Essen, Jolet Dingen, Liesbeth Niessink, Hans Oorthuis, Martien Smid, Marjan Everts,

Edwin de Boer (wijkbewoner en fysiotherapeut), Otto Huisman (Stichting Roden Fit en Gezond), Wouter Meertens (WIN) en Remco Schuurman van Wijkbelangenvereniging Roderveld.

‘We hopen dat buurtbewoners veel gebruik gaan maken van de mooie toestellen om zo conditie, lenigheid, kracht en balans te versterken/op peil te houden. Samen bewegen is gezellig en goed voor de gezondheid.’ Op zaterdagmiddag 15 oktober wordt het beweegpark om 15:00 uur officieel geopend door wethouder Alex Wekema en Anouk Liewes. Daarna is het tijd om lekker te gaan bewegen! Onder deskundige begeleiding van Keeke van Reijendam een korte training zijn de toestellen klaar om in gebruik genomen te worden. Voor de liefhebbers geeft Keeke daarna wekelijks een gratis training op vrijdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Bij de opening kun je je hiervoor aanmelden of mailen naar beweegpark@rodenfitengezond.nl.

In november wordt er een informatieavond georganiseerd voor geïnteresseerden die

bijvoorbeeld voor hun praktijk, vereniging of school gebruik willen maken van het beweegpark. Daarbij besteden we ook aandacht aan een “Train-de-trainer”-programma voor diegenen die zelf met wat buurtgenoten willen komen trainen. Als je interesse hebt voor deze infoavond, mail dan naam en telefoonnummer naar beweegpark@rodenfitengezond.nl dan sturen we een uitnodiging als de datum bekend is. Op de website https://www.rodenfitengezond.nl/beweegpark kun je het laatste nieuws over het beweegpark volgen. Even noteren dus, zaterdag 15 oktober 15:00: lekker bewegen in de buitenlucht!