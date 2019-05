RODEN – Bij het verschijnen van deze krant, vieren Roelof en Henriet Bathoorn hun vijftigste verjaardag. De twee zagen op 30 april 1969 het levenslicht en hebben ‘as we speak’ een fraaie Abraham en Sarah in de tuin staan. Hun zus Hilda wilde de twee verrassen door middel van een felicitatie via de Krant. Nog vele jaren!