Rolf Koning bakt ze weer bruin

‘Zelf bakken is toch hetgeen waar mijn hart ligt’

PEIZE – Rolf Koning is in zijn element. ‘Nu de prijzen weer wat naar beneden zijn gegaan en wij wat hebben kunnen investeren in energiezuinige zaken, ben ik weer een beetje gaan bakken’, zegt de molenaar die nu weer de broodjes in zijn geliefde molen bakt.

In het najaar van 2022 dwongen de torenhoge energiekosten hem zijn oven definitief uit te zetten. Het speet hem enorm. In zijn molen besloot hij vervolgens met zelfgeproduceerd meel diverse broodbakmixen aan te bieden. ‘De ‘thuisbakkers’ reageerden fantastisch op de broodmixen, maar je moet er veel van verkopen om daar een inkomen uit te halen’, aldus Rolf, ‘en mijn klanten bleven maar vragen: ‘Ga je nog steeds niet zelf weer bakken?’

Vooral de walnoottaartjes werden enorm gemist en Rolf besloot deze hardlopers met Pasen weer eens te bakken. ‘Het veroorzaakte bijna een kettingbotsing in de straat toen deze weer buiten op het krijtbord stonden’, lacht Rolf. Het taartje met eerlijke ingrediënten, zonder conserveringsmiddelen, puur van smaak, vindt sindsdien dan ook weer gretig aftrek.

En zo besloot hij op de zaterdag ook weer eens wat brood te bakken. ‘Nog niet te veel, want de zonnepanelen waarin nog niet volledig in werking. Echter, binnen drie kwartier was ik uitverkocht.’ Rolf genoot van de reacties van zijn vaste klanten, maar ook van anderen die via zijn klanten op de hoogte waren gebracht. En zo besluit hij langzamerhand weer meer te gaan bakken. Om datgene te doen waar toch echt zijn hart ligt. Zijn plan is om elke zaterdag weer vers brood in de molen te hebben. ‘Ik hoop binnenkort een bestelformat gereed te hebben, waarop besteld kan worden voor de zaterdag daarop. Maar voorlopig is het nog even, op is op.’