NORG – Nu de bomen zo langzamerhand hun laatste blad verliezen, is het voor natuurliefhebbers haasten geblazen om de herfsttinten in het bos te kunnen waarnemen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het druk is in de Noordenveldse bossen, zo ook in Norg. Waar de ouders even bijkomen van een verfrissende herfstwandeling, rollen de kinderen vrolijk lachend naar beneden. Heerlijke herfsttaferelen!