Rolstoel basketbal: wisselend succes Flying Red

RODEN – Het is een goed bewaard geheim dat Flying Red ook een rolstoelbasketbal team in de competitie heeft. Belangrijkste oorzaak daarvan: de vorm waarin de competitie wordt verspeeld. Ongeveer eens in de maand trekken alle teams die in de B-divisie uitkomen naar een uithoek van ons land om daar in toernooivorm twee competitierondes te verspelen. Daarom zien we niet veel rolstoelbasketbal in Roden. Pas op 14 januari en 4 februari 2023 is sportcentrum de Hullen centrum van het Nederlandse rolstoelbasketbal.



In het weekend van 15 oktober reisde de Roder karavaan af naar Leiden, waar Hoofddorp en ISR de tegenstanders waren. Tegen Hoofddorp hadden de Romers, zoals verwacht, niet zo veel in de melk te brokkelen. Het klasse verschil in deze competitie is groot, een Hoofddorp hoort eigenlijk in de eredivisie thuis, maar heeft daarvoor een te hoge handicap. Met 58-30 bleek Flying Red, met vier beginnende spelers, een maatje te klein.

Voor Flying Red scoorden René Lubbers (14), Sabina Alma(6), Nanne en Jelmer Kleefstra (elk 4) en Milan Forsten (2).



Beter ging het de Reds af tegen nieuwkomer ISR. Via een bliksemstart kwam Flying Red snel op een 10-4 voorsprong. Desondanks was de marge bij rust slechts 20-18, vooral door toedoen van de ervaren en razendsnelle Stefan Groen die regelmatig de man-to-man verdediging wist te verschalken. Ook na rust bleef het verschil steeds minimaal, waarbij Flying Red wel steeds aan de goede kant van de score bleef: 36-32 aan het eind van het derde kwart. In het vierde kwart knapte er iets bij ISR en liepen de Reds uit naar 46-32, waarna de wedstrijd eigenlijk gespeeld was. Freewheelend gingen de punten met 58-38 mee naar Roden. Topscorers Flying Red: René Lubber 28, Jelmer Kleefstra 20.

ISR: Ronald Kraaijeveld 12, Stefan Groen 12