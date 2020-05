Rommelmarkt Hoeksteenkerk Leek gaat niet door

LEEK – Vanwege het heersende Corona virus gaat de Rommelmarkt in- en rondom de Hoeksteekerk in Leek niet door. De Rommelmarkt zou plaatsvinden op vrijdag 11 en zaterdag 12 september.

Het bestuur van de rommelmarkt heeft dit besluit moeten nemen om dat op geen enkele manier de regels zoals de anderhalve meter afstand houden van elkaar kan handhaven. En de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers gaat boven alles.

Wel bekijkt de organisatie of ereventuele kleine acties binnen de regels kunnen worden georganiseerd. Via de media en onze website www.rommelmarkt-leek.nl wordt daarover gepublicerd. “Wij betreuren het en vinden het erg jammer dat wij u niet kunnen verwelkomen op onze altijd gezellige rommelmarkt. Maar wij hopen u gezond en wel weer in september 2021 te mogen ontmoeten.”