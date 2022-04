Rommelmarkt voor Oekraïne trekt veel bezoekers naar de Violier

RODEN – Afgelopen woensdag werd er een rommelmarkt gehouden door CBS van Panhuys en OBS de Hasselbraam, bij schoolgebouw de Violier. Op deze manier wilden de scholen geld inzamelen voor Oekraïne. Aanvankelijk was het plan om de rommelmarkt buiten op het schoolplein te houden, maar door het slechte weer is ervoor gekozen naar binnen te verhuizen. Er werden spullen aangeboden die kinderen van huis mee hadden genomen, maar ook hadden kinderen cupcakes en andere lekkere dingen gebakken om te verkopen. Weer andere kinderen speelden piano of hadden een grabbelton. ‘Het was bijzonder druk, het leek wel koningsmarkt!’ vertelt coördinator Gijs Bos, ‘Er zitten zo’n 500 kinderen op school en van iedereen waren er wel twee familieleden. We hebben dan ook 2707 euro en 57 cent opgehaald. Alles is voor Oekraïne. We hebben contact met mensen daar, dus we weten zeker dat het geld op de juiste plek terechtkomt.’