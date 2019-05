Rommelmarkt voor ‘t RAShuys﻿

RODERESCH – Nog op zoek naar een activiteit voor zaterdagmiddag 25 mei? Wat te denken van een bezoekje aan de rommelmarkt bij ’t RAShuys: het dorpshuis van Roderesch, Alteveer en Steenbergen. Van 13.00 tot 16.00 uur kun je lekker struinen over de markt. Niet alleen leuk, ook erg nuttig, want de opbrengst gaat 100 procent naar ’t RAShuys.

Inwoners uit het RAS-gebied zijn gevraagd spullen te doneren voor deze rommelmarkt. Draag jij ’t RAShuys ook een warm hart toe? Kom dan gezellig langs. Daarnaast wordt het ook op prijs gesteld wanneer je extra spullen inbrengt. Deze kunnen zaterdag 25 mei tussen 9.00 en 11.00 uur gebracht worden: Giezenstraat 3 in Roderesch. Kijk voor meer informatie op www.rashuys.nl of neem contact op via e-mail info@rashuys.nl of telefonisch 050-5010656.