LEEK – De Leekster Ronald Nihot is geen onbekende in de regio. De livezanger was bij menig evenement in de buurt te bekennen en altijd in de aanwezigheid van zijn gitaar en microfoon. Een wandelende jukebox, zo wordt Nihot nog wel eens omschreven. Maar de Leekster entertainer kijkt verder dan zijn neus lang is. Zo is hij komende vrijdag op nationale tv waar te nemen. De zanger doet namelijk mee aan het RTL 4-programma The Voice Senior. Op 4 september is hij daarom te zien op de beeldbuis in heel Nederland. The Voice Senior is een talentenjacht waarin coaches Frans Bauer, Angela Groothuizen, Ilse DeLange en Gerard Joling op zoek naar het beste nieuwe 60+-zangtalent van Nederland. Het programma wordt doorgaans goed bekeken en kan op veel reactie rekenen. Het zou toch bijzonder leuk zijn dat juist Ronald Nihot hoge ogen kan gooien en heel Nederland zijn zangkunsten kan laten zien. De ‘wandelende jukebox’ gaat er in ieder geval voor en hoopt ook op de steun van de lezers van De Krant. We gaan er vrijdagavond in ieder geval eens goed voor zitten!