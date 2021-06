Ronald Uilenberg nieuwe voorzitter Wijkbelangenvereniging De Hofsteden

‘Ambities heb ik genoeg, nu is het kijken wat we er van waar kunnen maken’

RODEN – Wijkbelangenvereniging De Hofsteden kan opgelucht ademhalen. Na een voorzitterloze periode van bijna drie jaar heeft de club een nieuwe man met de hamer gevonden. En niet zomaar iemand. Een gedreven man met een groot sociaal hart en die zich graag inzet voor de jeugd in de gemeente. Ronald Uilenberg, bekend van de Spelweek en Petje Af Noordenveld, gaat de kar trekken in De Hofsteden. ‘We doen al een hoop, maar zijn niet echt zichtbaar. Daar wil ik mee aan de slag.’

Per 1 juni is Ronald Uilenberg aangesteld als voorzitter van Wijkbelangenvereniging De Hofsteden, dat is besloten in de bestuursvergadering van afgelopen mei. ‘Alex Wijngaarden, die ook in het bestuur zit, vroeg me: is dat niet iets voor jou? Na het vertrek van Bert Akker in 2018 zat de verening te springen om een nieuwe voorzitter. Ik dacht: waarom ook niet? Het is waar mijn achtergrond ligt. Ik zet me graag in voor de samenleving.’ Zelf woont Ronald al zo’n twintig jaar aan De Doom, een wijk middenin De Hofsteden. ‘Ik had wel eens gehoord van de vereniging, maar had geen idee dat je actief lid kon worden. Dat heb ik ook aangegeven bij het bestuur: we zijn niet zichtbaar genoeg. Dat moet beter. Nu werken we aan een flyer die we in de buurt huis-aan-huis willen verspreiden. De boodschap is: we zijn er voor jullie! Ik heb me in de notulen verdiept. Er is al veel gerealiseerd. De speeltuin is vernieuwd, er is een speelveld voor honden gekomen, de saaie grijze elektriciteitskastjes zijn beschilderd tot ware kunstwerkjes en de Heerenveentuin (liever had ik het de Hofstedentuin genoemd, haha) is aangelegd. De buurt zorgt zelf voor het onderhoud. En dat is nog niet alles. Ook de beukenzuilen bij de bushaltes zijn door leden van De Hofsteden aangelegd, net als de palen waar de hondenpoepzakjes aanhangen.’

In De Hofsteden wonen procentueel gezien veel ouderen, weet de kersverse voorzitter. ‘Ook veel alleenstaande ouderen. Nu liggen de activiteiten door corona al een tijd stil, maar we proberen straks zoveel mogelijk mensen te motiveren om uit hun huis te komen. De Hoeksteen mogen we blijven gebruiken voor het organiseren van activiteiten. Zodra het kan staan de koffieochtend, borrelmiddag en de soepinstuif weer op het menu. En als het aan ons ligt blijft het daar niet bij. De mogelijkheden en de financiën om iets te organiseren zijn er. We willen graag de buurt laten spreken. Mensen die iets leuks weten kunnen ons mailen: info@dehofsteden.nl. Ik zou zeggen: overspoel ons met ideeën! Dan gaan wij kijken of ze haalbaar zijn.’

De meeste mensen kennen Ronald van zijn inzet voor faciliteiten voor hangjeugd. Ook daar is hij zeker van plan iets voor te doen. ‘Met mijn achtergrond mogen mensen dat verwachten. Mijn hart ligt bij de jeugd. In Noordenveld worden door WiN al veel leuke kinderactiviteiten georganiseerd. En je hebt natuurlijk de Spelweek en Petje Af Noordenveld waar ik zelf bij betrokken ben. Voor jeugd vanaf zestien jaar is er weinig te beleven in de gemeente. Als je iets voor ze hebt dat ze zelf leuk vinden kun je bepaalde problemen voorkomen is mijn visie. Vaak wordt er gezegd: de jeugd is de toekomst. Maar ze zijn er nu ook al. Geef ze een stem! Ik ga graag met ze in gesprek. Gewoon, fysiek. Ik loop regelmatig door de buurt, wil voor iedereen benaderbaar zijn. Ook als er ergens een stoeptegel los zit kunnen mensen me aan de jas trekken. Ambities heb ik genoeg, nu is het kijken wat we ervan waar kunnen maken. Het voelt als een eer om dit te mogen doen. Ik woon twintig jaar in de wijk, zie dit als een erebaantje.’