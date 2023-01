Rondje lang de korven

KVW’22



LEEK – Op zaterdag 21 januari speelde KVW’22 1 tegen ZKC’19 1 in Zuidwolde. Om 19.30 uur floten de scheidsrechters de wedstrijd in. De twee ploegen waren erg aan elkaar gewaagd en de wedstrijd liep in de eerste paar minuten dan ook gelijk op. Beide ploegen gaven alles voor de winst, wat zorgde voor twee gele kaarten aan de kant van KVW’22 in de eerste helft. ZKC’19 wist hierdoor dan ook uit te lopen naar een ruststand van 12-9. KVW’22 kwam na de rust positief de kleedkamer uit. De tweede helft begon alleen niet scherp voor KVW’22. ZKC’19 wist het gat die ze voor de rust gemaakt hadden te vergroten. Na een achterstand van acht doelpunten verschil wist KVW’22 weer terug te komen naar een verschil van drie. Helaas was dit niet genoeg en wist ZKC’19 de wedstrijd binnen te slepen met een eindstand van 24-19. Volgende week speelt KVW’22 1 weer een thuiswedstrijd tegen Ritola 1. De wedstrijd start om 20.00 uur in de Topsporthal.

Sparta

ZEVENHUIZEN – Afgelopen zaterdag kwam Club Brothers uit Groningen op bezoek in Zevenhuizen. Sparta, dat vorige week verloor, had wat goed te maken en was er dan ook op gebrand om te laten zien dat het ook anders kan. Rond half 8 floot scheidsrechter Van der Griend voor de start van de wedstrijd. In een vol gepakt MFC De Molenstreek schoot Sparta uit de startblokken. Na 5 minuten was het al 7-3(!) en lag het tempo moordend hoog. De Zoutman-formatie schoot met scherp, waardoor de coach van Club Brothers zich genoodzaakt voelde om bij 14-6 een time-out te nemen. Echter was het Sparta dat hier dankbaar gebruik van maakte en de kleedkamers bij 20-7 opzocht. Moric van der Lei was lovend in de rust en zag het Sparta waar hij zo van geniet. Het doel was richting de 40 te kijken, optimistisch, maar gezien de eerste helft zeker niet onmogelijk. Na de rust lag het tempo bij beide ploegen een stuk lager en hadden de Zevenhuisters even moeite om zich te herpakken. Met nog een dik kwartier op de klok was het 24-10, waarna Sparta nog eens een tandje bij zette en via 27-11 naar een 31-13 eindstand schoot. Volgende week wordt er afgereisd naar Balk waar om 18:00 uur de confrontatie met DTG op het programma staat.

KV Noordenveld

RODEN – De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdagmiddag 21 januari de volgende zaalwedstrijd in de 1e klasse in Sportcentrum De Hullen. Tegenstander was runner up kv Wêz Handich/Dow/TFS uit het Friese Rottevalle. Na een 11-7 voorsprong bij rust wist de korfbaltrots uit Roden de voorsprong helaas niet vast te houden en moest de 1e Mastselectie de winst uiteindelijk na een spannende en meeslepende wedstrijd aan de gasten laten: 18-20.

Trainer/coach Jesper van Haastrecht : ‘ Er had meer ingezeten, maar de 2e helft haalden we helaas niet het niveau wat we de eerste helft wel deden. Na rust ging Wêz Handich wat fysieker en statischer spelen, daar hadden wij moeite mee. Als we dan niet mee blijven scoren wordt het lastig om de wedstrijd te winnen. Ook de complimenten voor Noordenveld 2. Nadat er keihard aangemoedigd werd bij de wedstrijd in De Hullen moesten ze ’s avonds zelf aan de bak in Norg. Daar hebben ze in een goede wedstrijd gewonnen van DWA, waardoor ze, ondanks de verliespartij van vorige week, nog uitzicht hebben op de bovenste plekken!’

De volgende wedstrijd van Noordenveld brengt de Roners in Opende, waar 28 januari om 16 uur in De Veste koploper OKO/Bies de te kloppn tegenstander is.

Scores Noordenveld : Sven Stobbe 5, Andele Polak 4, Anna de Boer 2, Romee de Rink 2, Jasper Lütter 2, Evelien Tepper 1, Nienke Bolt 1 en Lianne Bangma 1.