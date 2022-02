Rondje langs de clubs: Hoe staan de clubs ervoor na de heropening van de competitie?

REGIO – Sinds 25 januari mag er weer op de oude voet gesport worden. Waar het eerst alleen nog onderling binnen de vereniging mogelijk is geweest tegen elkaar te spelen, is het nu mogelijk tegen andere verenigingen te spelen.

Afgelopen donderdag spelen vv Roden en TLC al tegen elkaar. Eindstand 4-3 in het voordeel van vv Roden. Trainer Freddy Strating is blij dat er weer gevoetbald kan worden. Tot nu toe heeft vv Roden prima kunnen trainen. De opkomst is altijd geweldig. Waar je begin van het jaar nog met een soort van handrem spelers ziet trainen, is er de afgelopen 2 weken wel een omslag in denken gekomen. Het gaat weer beginnen en elke speler wil kans maken in het 1e elftal te spelen. Strating zegt te hopen de competitie af te kunnen maken. In ieder geval hebben we nog 2 weken om goed te trainen en 2 of 3 oefenwedstrijden te spelen.

Collega trainer Hemmo de Wal is het met Strating eens. De van een hernia operatie herstellende Groninger hoopt dat er niet te snel begonnen gaat worden. Je kunt beter 1 week later beginnen en als team de kans krijgen in wedstrijd conditie te geraken. TLC kan gelukkig 3 oefenwedstrijden spelen, doordat hun competitie later start.

Kees Pranger, trainer VEV’67, is blij om weer volop op een normale manier te kunnen trainen. De afgelopen periode train je wel, maar heb je geen doel om naartoe te werken. Nu heb je het vooruitzicht om te spelen en ook nog met publiek. Het is net alsof je uit een winterslaap komt. De motivatie komt terug, merkt Pranger aan grote spelersgroep. Je traint om wedstrijden te spelen en dat perspectief is er nu weer.

Wim Bakering wordt komend seizoen de nieuwe trainer van Harkemase Boys. Tot het einde van het seizoen heeft de in Norg woonachtige Bakering een klus met Marum te klaren. De 1e weken heeft in het teken van leren kennen van de groep gestaan. Hij is onder de indruk van de spelersgroep. Het is een groep die hard wil werken en daarnaast ook veel talenten herbergt. Het gaat super en de trainer is dan ook positief gestemd. De jongens staan er goed op en we willen voor een prijs gaan spelen. Zeerobben is de 1e uitdaging en die wordt met 1-2 gewonnen. Het begin is er.

Elte Hofman van vv Peize is op 16 januari weer volop gestart maar heeft te maken met een 7 tal coronagevallen. Tot nu toe is het wisselend geweest met de opkomst, want veel jongens zijn toch besmet geweest en daardoor noodgedwongen in quarantaine geweest. De trainer is blij weer vol aan de bak te kunnen. Hij heeft wel van de voorbereiding in augustus geleerd. Je bent geneigd in korte tijd veel te willen doen. Hij zet dan ook bewust de rem op de intensiteit van de trainingen. Vanaf 5 februari moet Peize vol aan de bak. Er zijn nogal afgelaste wedstrijden in te halen. De herstart voor Peize is dus aanstaande zondag thuis tegen WKE.

Veenhuizen is in het nieuwe jaar met gemengde gevoelens aan de 2e helft begonnen. Een aantal spelers zijn met Omikron besmet geraakt. Een aantal spelers komen terug van blessures. Nu we plotseling weer aan de bak mogen ziet trainer Hendrik Timmer toch wel beren op de weg komen. Het is vragen om blessures en de kleine clubjes zijn de dupe. Veenhuizen heeft nu 3 x getraind en een wedstrijd tegen RWF afgewerkt. Trainer Timmer, zelf ook in quarantaine geweest, heeft met veel coronagevallen te maken. Zelfs 1 speler is met een klaplong in het ziekenhuis beland. Het klinkt wat negatief vindt Timmer, maar hij heeft er wel ontzettend veel zin aan om het seizoen met een goed vervolg te besluiten. Hij blijft volgend seizoen ook trainer bij Veenhuizen.

ONR trainer Erik Kloosterman vindt het heerlijk weer bezig te kunnen. Het is volle bak trainen en genieten, want iedereen heeft er zin in. Bij ONR heerst geen corona tot nu toe. Gelukkig. We hebben een grote groep, waarbij Leon Schievels en Sander Postma met langdurige blessures de komende periode daar niet bij kunnen zijn. Kloosterman is blij dat hij met zijn groep vanaf nu nog 2 weken kan op trainen. De gelegenheid nemen we ook om nog 2 oefenwedstrijden te spelen, zodat de spelers ook wedstrijdritme op kunnen doen. Dan moet het maar gebeuren en de dingen weer oppakken die we voor de lock down goed hebben gedaan.

GOMOS heeft na hun uitstapje naar Spanje te maken gehad met corona. Op dit moment valt het mee aldus trainer Martin Drent. De oefenmeester heeft onlangs zijn contract verlengd. We hebben continu doorgetraind. We hebben zelfs ’s morgens vroeg getraind. Dat is door de jongens goed opgepakt. Drent gaat ervan uit dat de competitie nu afgewerkt kan gaan worden. Het is zo belangrijk voor voetballers/sporters dat je wedstrijden kunt spelen. Dat geeft je motivatie om te trainen. Je traint om je wedstrijd zo goed mogelijk en fit mogelijk te kunnen spelen. Gomos hoeft de eerstkomende 2 weken geen inhaalwedstrijden te spelen, waardoor de ploeg zich goed voor kan bereiden op de 2e seizoenshelft. Daar is de trainer oprecht blij mee. Het is echt nodig om zijn ploeg weer wedstrijdfit te krijgen.