Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – Zaterdag 18 maart kwam KIOS uit Ruinerwold op bezoek in Leek. De wedstrijd voor de winterstop in Ruinerwold werd met 23-26 gewonnen door KVW’22. Ook vandaag leek de fusieclub tussen KC Rodenburg en KV OWK in de eerste helft, na een 0-2 achterstand, af te gaan op een overwinning. Verdedigend stond het goed en ook aanvallend werd de korf in het begin van de wedstrijd makkelijk gevonden, wat resulteerde in een ruststand van 11-8. Het waren de gasten uit Ruinerwold die het best uit de kleedkamer kwamen en gelijk de 11-9 binnen schoten. Doordat KVW’22 de teugels verdedigend vanaf dat moment wat liet vieren en bovendien zelf de korf niet meer vaak genoeg wist te raken lukte het KIOS om halverwege de tweede helft volledig terug te komen in de wedstrijd. Bij 15-15 stond er voor het eerst weer een gelijke stand op het scorebord, waarna een gelijk opgaande strijd volgde. Uiteindelijk was het KIOS die aan het langste eind trok met 21-22 winst. Volgende week zaterdag speelt KVW’22 wederom een thuiswedstrijd, dan komt ZKC’19 uit Zuidwolde op bezoek.

Sparta

ZEVENHUIZEN – In een bomvolle sporthal werd zaterdag, aan het einde van de middag, een belangrijke wedstrijd gespeeld. Inzet: promotie naar de 1e Klasse. Joure, welke bij winst zeker was van promotie, was theoretisch in het voordeel. Sparta zou de drie resterende wedstrijden moet winnen om te kunnen promoveren. Beide ploegen begonnen gespannen aan de wedstrijd. Echter was het de Zoutman-formatie die na ruim 8 minuten de eerste goal aan tekende. Toen Joure via een doorloopbal op 1-1 kwam kon de wedstrijd beginnen. De Friezen namen het initiatief over en waren niet van plan dit weer af te staan. Bij rust stond er een magere 5-6 op het scorebord. Na rust was het Joure dat de voorsprong vergrootte naar 5-8. Sparta had zichtbaar moeite om de korf te vinden, maar het gaf niet op en kwam zelfs via een vrije bal op 9-10. Het toegestroomde publiek ging er nog eens goed voor zitten, maar Joure was scherper en liep uit naar 9-12. Met nog 5 minuten te spelen werd er via wissels nog geprobeerd doelpunten te forceren, hier maakte Joure dankbaar gebruik van en liep uit naar 9-14. Het slotakkoord was voor de Zevenhuisters: 10-14. Met nog twee wedstrijd te spelen is Sparta ‘uitgespeeld’. Handhaving is een feit en de ploeg zal dus ook volgend jaar weer acteren in de 2e Klasse. Zaterdag 25 maart wordt er om 17:00 uur in Hoogkerk tegen Club Brothers gespeeld.

KV Noordenveld

De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 18 maart de terugwedstrijd in Ureterp tegen Oerterp/VKC. Na een ruststand van 14-14, wist de eerste Mastformatie na een sterke tweede helft de punten en daarmee het klassenbehoud mee naar Roden te nemen. Een knappe prestatie van de korfbaltrots uit Roden, dit eerste seizoen in de 1e klasse KNKV .

De eerste 10 minuten ging het gelijk op tot een stand van 4-5. Daarna nam Noordenveld afstand, met gevarieerd spel en een zuivere afronding wisten we uit te lopen tot een 7-12 voorsprong. Oerterp was echter nog niet gebroken, met 5 goals op rij in 5 minuten wisten ze voor rust het gat weer te dichten. Daarna was het om en om scoren tot de rust (14-14).

Na rust kwam Oerterp net zo scherp de kleedkamer uit als dat ze de kleedkamers hadden opgezocht (15-14). Later bleek dit hun laatste wapenfeit te zijn. Noordenveld nam aanvallend het initiatief en ging nog scherper verdedigen dan dat ze al deden. Met 7 goals op rij stond een kwartier voor tijd het scorebord op 15-21. En Noordenveld had haar lesje wel geleerd, waar in de 1e helft de comfortabele voorsprong als sneeuw voor de zon verdween, lieten ze in de 2e helft de touwtjes niet meer vieren. Er werd geknokt tot de laatste minuut en dat resulteerde dan ook in een terechte 17-27 overwinning.” De volgende wedstrijd brengt de Oranje Tijgers naar Houtigehage, waar kampioenskandidaat Wêz Handich/DOW/TFS de tegenstander is. Deze wedstrijd in Dûnoard begint 25 maart om 20.20 uur .