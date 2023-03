Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – De korfballers van KVW’22 speelden afgelopen zaterdag thuis tegen ZKC’19 uit Zuidwolde , Na een prima eerste helft (11-10 voorsprong) gaven de Leeksters de tweede helft ook thuis en wonnen met 23-20. Door deze overwinning handhaaft het vlaggenschip zich in de overgangsklasse.

In de eerste helft speelde KVW’22 naar behoren. Beide vakken speelden met vertrouwen in hun eigen aanval en kwamen tot een redelijk scoringspercentage. Daarentegen stond dat ze verdedigend de boel redelijk op orde hadden. In het verloop van de eerste helft liep KVW’22 dan ook gestaag uit naar een voorsprong van drie doelpunten: 10-7. Echter, vlak voor rust scoorde de ploeg uit Zuidwolde een aantal keren waardoor ze in de wedstrijd bleven.

De thuisploeg speelde na de pauze met het hetzelfde vertrouwen van de eerste helft. Gesteund door het geweldige publiek bleef KVW’22 de baas in eigen huis. Handhaving was een feit, en dat is een fantastische prestatie in deze poule des doods. Volgende week sluit KVW’22 de competitie af in Zuidlaren tegen Ritola. Voor beide ploegen staat er niks meer op het spel.

Sparta

HOOGKERK – De Zoutman-formatie trad afgelopen zaterdag aan tegen Club Brothers. De ploeg uit Groningen moest winnen om degradatie naar de 3e Klasse te ontlopen. Sparta zou bij winst definitief derde worden in de 2e Klasse.Club Brothers wist als eerste de bal door de mand te gooien. Beide ploegen waren zoekende en ontliepen elkaar weinig. De wedstrijd ging tot rust gelijk op en bij 11-11 werden de tenten van de blaashal opgezocht. Na de rust liet sparta Club Brothers aan het spreekwoordelijke zijden draadje hangen, waardoor het tot het einde spannend bleef. Sparta speelde de wedstrijd vakkundig uit en won uiteindelijk met 19-21. Volgende week speelt Sparta, in Zevenhuizen, de laatste wedstrijd van het seizoen. DTG uit Wijckel komt op bezoek. Een wedstrijd om des keizers baard. Beide ploegen weten namelijk dat zij ook volgend jaar uit komen in de 2e Klasse. De wedstrijd begint om 17:00 uur.

Kv Noordenveld

De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 25 maart de terugwedstrijd in Houtighage tegen Wêz Handich/Dow uit Rottevalle. Na een ruststand van 10-8 wist de eerste Mastformatie in de 2e helft de opgelopen achterstand niet meer om te buigen, waardoor de punten in Friesland bleven (22-16). Trainer/coach Jesper van Haastrecht : “Er was veel strijd, daar ging WH iets volwassener mee om dan Noordenveld waardoor er met rust een voorsprong van twee doelpunten voor de thuisploeg op het bord stond. Na rust moest Noordenveld wat proberen om de opgelopen achterstand om te draaien. De ploeg heeft gevochten als een team, maar het was vandaag niet goed genoeg.” De volgende wedstrijd is de laatste thuiswedstrijd van dit zaalseizoen in de 1e klasse KNKV, waarin Noordenveld zich keurig wist te handhaven, in Sportcentrum De Hullen. De Oranje Tijgers ontvangen dan koploper OKO/Bies uit Opende. Deze wedstrijd begint 1 april om 20.20 uur. Hieraan voorafgaand speelt de 2e Mastselectie vanaf 19 uur tegen AVO 4 uit Assen.