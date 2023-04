Rondje langs de korven

KV Noordenveld

RODEN – De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van dit zaalseizoen 2022/2023 in Sportcentrum De Hullen tegen OKO/Bies uit Opende. Na een ruststand van 5-14 wisten de gasten met een ruime 14-31 overwinning het kampioenschap in KNKV 1e klasse 1B te bewerkstelligen. Gezien dit wedstrijd- en het hele competitieverloop een terecht kampioenschap. Trainer/coach Jesper van Haastrecht : “OKO was in alles een maatje te groot. Vanaf het begin was het duidelijk dat OKO in hun kampioenswedstrijd niets aan het toeval over zou laten. De eindstand gaf de krachtsverhouding goed weer. OKO is de terechte kampioen van deze zaalcompetitie en Noordenveld heeft zich gehandhaafd in de 1e klasse. Op naar de veldcompetitie, waar Noordenveld nog wat wedstrijden moet gaan winnen om het seizoen positief af te kunnen sluiten.”

Sparta

ZEVENHUIZEN – In de laatste speelronde van dit zaalseizoen speelde de Zoutman-formatie tegen DTG uit het Friese Wijckel. Een wedstrijd met alleen de eer op het spel. Beide ploegen zijn namelijk al zeker van nog een jaar 2e Klasse. In een vol MFC De Molenstreek schoot Sparta uit de startblokken. De Zevenhuisters stonden al gauw met 6-1 voor. Daarna was het even zoeken, maar kwam de voorsprong nimmer in gevaar. Bij 13-7 werden de kleedkamers opgezocht. In de rust was coach Van der Lei tevreden en na rust was het wederom Sparta dat het voortouw man. Het publiek kreeg een ontzettend leuke tweede helft voorgeschoteld, ondanks het achter verdedigen van DTG. Via 19-9 en 22-10 liep Sparta uit naar 26-12. Het slotakkoord was voor de gasten, 26-13. Sparta sluit het zaalseizoen af op de derde plek en kan met vertrouwen naar het resterende deel van de veldcompetitie kijken. Zaterdag 22 april komt It Fean/Boelenslaan op bezoek in Zevenhuizen. Deze wedstrijd start om 15:30 uur.