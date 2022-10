Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – De korfballers van KVW’22 speelden afgelopen zaterdag thuis tegen de Walden uit Oentsjerk , was de seizoensouverture tegen NKC’19 uit Nijverdal. Na een prima eerste helft gaven de Leeksters de tweede helft niet thuis en speelden gelijk met 14-14. In de eerste helft speelde KVW’22 naar behoren. Beide vakken speelden met vertrouwen in hun eigen aanval en kwamen tot een redelijk scoringspercentage. Daarentegen stond dat ze verdedigend de boel redelijk op orde hadden. In het verloop van de eerste helft liep KVW’22 dan ook gestaag uit naar een voorsprong van drie doelpunten: 10-7. Echter, een aantal minuten voor rust scoorde de ploeg uit Oentsjerk en dat bleek de opmars voor een totaal ander beeld in de tweede helft.

De thuisploeg speelde na de pauze niet meer met het vertrouwen van de eerste helft. De Walden rook haar kans en schoot uit de startblokken en had binnen een mum van tijd de achterstand weggewerkt. Het duo Daling/Roelfsema nam een time-out, maar die had niet het gewenste effect. Sterker nog, KVW’22 speelde in deze periode heel matig waardoor de doelpunten niet meer vielen. Hoewel KVW’22 wel telkens op voorsprong bleef, scoorde de Walden in de laatste minuut nog een strafworp. Helaas was er op dat moment geen tijd meer om een puntendeling te voorkomen.

KVW’22 blijft op een 6e plek staan in de competitie. Aankomende dinsdag speelt de ploeg in de beker een uitwedstrijd tegen OKO uit Opende. In het weekend zal de ploeg afreizen naar Oudega, waar ze het in een competitiewedstrijd gaan opnemen tegen Quick’21.

Sparta

ZEVENHUIZEN – Zaterdag speelde Sparta tegen Leeuwarden, momenteel hekkensluiter van de 3e klasse B. Sparta opende sterk. Via 3-0 liep de ploeg uit naar een 10-2 voorsprong. Daarna werd Sparta slordig en nam het op de verkeerde momenten de verkeerde beslissing. De kleedkamers werden opgezocht bij 12-5. Na rust lukte het de Zevenhuisters niet om zichzelf weer te herpakken. De ploeg bleef slordig, maar had verdedigend de zaken nog aardig onder controle. Aanvallend kwam Sparta echter veel te kort. Scheidsrechter Bouma floot af bij 17-9. Zaterdag staat de kraker tegen Emmeloord voor de deur (15:30 uur in Emmeloord)! Wanneer Sparta deze wedstrijd wint pakt het de koppositie af van de ploeg uit de polder. Niet geheel onbelangrijk: woensdag 5 oktober wordt er eerst nog gespeeld in de 3e ronde van de A.P. Buitenbeker. Om 20:00 uur is Noveas 1 uit Steenwijk de tegenstander in Zevenhuizen. De winnaar van deze wedstrijd plaatst zich voor de kwartfinales.

KV Noordenveld

RODEN – De korfballers van de kv Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 1 oktober op het eigen korfbalcomplex aan de Borglaan de vierde wedstrijd in de 1e klasse DOS Kampen. De oranje tijgers van Noordenveld lieten in deze wedstrijd zien dat en waarom zij thuishoren in de eerste klasse. Drie strafworpen in de laatste 10 minuten voor de tegenstander deden de eerste Mastselectie uiteindelijk de das om, 16-18.

Na het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Turk schoot Noordenveld uit de startblokkken. Binnen 5 minuten brachten Sven Stobbe met een verzilverde strafworp, Lianne Bangma met een omdraaibal en Anna de Boer met een rake afstandstreffer de 3-0 op het elektronische scorebord. Trainer/coach Jesper van Haastrecht : ‘De eerste 5 minuten schoot Noordenveld uit de startblokken, net als vorige week. Daarna was er tussen minuut 5 en 10 een enorme wolkbreuk waarin niemand tot scoren kwam. Na deze regenbui schoot DOS heel scherp. Tegen dat percentage kon Noordenveld niet op, 5-10’. Voor de rust herpakte de Roder korfbaltrots zich en kwam Noordenveld door scores van Anna de Boer en Evelien Tepper terug tot 7-10 bij rust. Na de rust ging de wedstrijd gelijk op, waarbij DOS steeds 1 of 2 punten voor bleef. ‘Wij bleven knokken en 10 minuten voor tijd stond daar eindelijk de gelijke stand op het bord: 14-14. De laatste 10 minuten kregen we 3 strafworpen tegen en dat deed ons uiteindelijk de das om’. Met deze wedstrijd heeft Noordenveld wél aangetoond dat en waarom het thuishoort in de eerste klasse, ook al moeten de eerste wedstrijdpunten nog binnenkomen. De volgende wedstrijd brengt Noordenveld naar koploper OKO/Bies. Deze wedstrijd op 8 oktober begint om 16.30 uur aan de Verbindingsweg in Opende.