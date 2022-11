Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – Op zaterdag 22 oktober moest KVW’22 1 het opnemen tegen DOS Kampen/Unique Waterontharders 1. Op een goed gevuld sportpark floot scheidsrechter Hansma om 15:30 uur de wedstrijd in. Beide teams gingen gelijk op. KWV mocht de score openen waarop DOS antwoordde met de gelijkmaker. Doelpunten volgden elkaar snel op wat zorgde voor een vermakelijke eerste helft. De ruststand was echter in het voordeel van DOS: 12-13.

DOS trok het initiatief ook in de tweede helft naar zich toe en liep uit naar een verschil van twee punten. Bij een stand van 14-16 stond KWV voor een ommekeer en nam het initiatief over. Invaller Gert bleek een positieve wending aan de wedstrijd te geven. Hij trof vrijwel direct doel. Ook Marit, Niels en Tamara waren in deze fase van de wedstrijd op schot waardoor de stand zich omdraaide in een 18-16 voorsprong voor KWV. DOS bleek duidelijk onder de indruk van deze wederopstanding, deed er een schepje bovenop en kwamen terug op gelijke hoogte. Even leek DOS zelfs de wedstrijd te winnen maar KWV kwam met de verdiende gelijkmaker. Met een stand van 20-20 op het scorebord floot scheidsrechter Hansma af. Volgende week staat de laatste veldwedstrijd op het programma alvorens KVW’22 de zaal weer in gaat. Het vlaggenschip neemt het om 16.00 uur op tegen ZKC’ 19 in Zuidwolde. Het tweede speelt hiervoor om 14.30 uur.

Sparta

ZEVENHUIZEN – Kv Sparta nam het afgelopen weekend op tegen DTG. DTG is voor de Zevenhuisters altijd een pittige tegenstander, er moest dus zeker uit een ander vaatje getapt worden dan de week ervoor. Sparta opende de score, maar daarna was het DTG dat de wedstrijd volledig onder controle had. Via 2-2 liepen de gasten uit naar 2-6. Daarna herpakte Sparta zich weer en kroop het langzamerhand dichterbij. Sparta kreeg grip op het spel van DTG en vocht zich terug de wedstrijd in. Met vier goals op rij aan Zevenhuister zijde werden de kleedkamers bij 8-8 opgezocht. Na rust was het DTG die als eerste de binnenkant van de korf vond en was het, tot 10-10, telkens Sparta die in de achtervolging moest. Met nog een kleine tien minuten te spelen was het Sparta dat de wedstrijd gekanteld had en werd het via 16-14 uiteindelijk 20-16. Volgende week staat de laatste veldwedstrijd, voor de zaalcompetitie, op het programma. Sparta speelt dan om 15:30 uur in Harich tegen de gelijknamige korfbalvereniging.