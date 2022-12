Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – Op 3 december stond een belangrijke wedstrijd op het programma voor het vlaggenschip van KVW’22. Quick ’21/V&V was de tegenstander. Tegen deze ploeg moeten de punten absoluut mee naar Leek. Eerst samen Oranje kijken en pasta eten in Het Witte Paard, daarna vertrok het eerste team naar Burgum.

De Friese ploeg opende de score met een afstandsschot. Snel daarna verspeelt Quick de bal bij het uitverdedigen en kan Sicco Koopmans gemakkelijk profiteren met een doorloopbal. Een gat van twee doelpunten werd gecreëerd door Marit Kant en Renate Hulst. Tot 4-6 bleef het stuivertje wisselen, maar het was KVW die verdedigend controle had en aanvallend prima spel speelde. De voorsprong werd uitgebreid naar 4-8 door een korte kans van Niels Lap en een omdraaibal van Frans Wobbes. Helaas voor de ploeg uit het Westerkwartier werd dit gat vrij snel weer gedicht tot 6-8 door de Friezen. Sicco Koopmans en Annelies Schuitema schoten met scherp van afstand en vergrootten de voorsprong. Er werd gerust met 7-11 op het scorebord. Na de rust vielen de goals in het ene vak van KVW iets lastiger. Joost Mellema werd gewisseld voor extra schotkracht en maakte direct de 13-18. Dit was het moment voor KVW om door te drukken en de Friese ploeg weg te zetten. Helaas vielen de ballen niet goed bij de Groningers. Quick schoot met scherp van afstand en wist zich terug in de wedstrijd te knokken. KVW scoorde in deze periode maar twee doelpunten, Quick deed dit zes keer. Met nog een paar minuten te gaan stond het 19-20 en was het ineens weer een spannende wedstrijd. Niels Lap schoot van een behoorlijke afstand echter de beslissende bal raak. KVW kon opgelucht ademhalen. Quick maakte nog een goal, maar er stonden slechts een paar secondes op de klok. De Friezen maakte een overtreding op Sicco Koopmans in de hoop dat ze nog een kans op een gelijkmaker zouden krijgen, maar Sicco faalde niet vanaf de stip. Dat bepaalde eindstand op 20-22.

Volgende week zaterdag speelt de selectie wederom een uitwedstrijd. De selectie reist af naar Nijverdal om het tegen NKC’51 op te nemen. NKC’51 1 staat op dit moment op de eerste plek met vier punten uit twee wedstrijden.

KV Noordenveld

De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 3 december de 2e zaalwedstrijd in de 1e klasse, de eerste wedstrijd in Sportcentrum De Hullen. Tegenstander deze middag was buurtvereniging kv Hoogkerk. Een echte derby waar veel toeschouwers op af waren gekomen in de altijd sfeervolle hal B van Sportcentrum De Hullen. Na een 12-10 ruststand liepen de oranje tijgers in de tweede helft luid bejubeld uit naar een ruime 22-17 overwinning. Volgende week hoopt de selectie opnieuw de 4 punten in Roden te houden tijdens de thuiswedstrijd tegen Thrianta 1 en ROG 3. Deze volgende wedstrijden in Sportcentrum de Hullen beginnen zaterdag 10 december om 18.45 uur en om 20.15 uur. Ook die wedstrijden verdienen weer een volgepakte tribune. Scores Noordenveld : Nienke Bolt 6, Lianne Bangma 4, Robin van Bolhuis 3, Anna de Boer 2, Jasper Lütter 2, Romee de Rink 2, Sven Stobbe 2 en Remco Greive 1.

Sparta

ZEVENHUIZEN – Zaterdagochtend speelde Sparta haar tweede competitiewedstrijd tegen Kinea uit De Knipe. Om 11.30 uur floot scheidsrechter Schaafsma voor aanvang van de wedstrijd. Sparta opende de score maar al gauw haakten de Friezen weer aan. Sparta nam wel telkens het initiatief en Kinea moest telkens in de achtervolging. Het laatste stuk van de eerste helft speelde de Zevenhuisters sterk en met een 8-14 ruststand werd de kleedkamer opgezocht. Coach Moric van der Lei was tevreden over het spel dat zijn spelers speelden.

Na rust was het Sparta dat de eerste tegentreffer moest incasseren. Bij 10-16 was het Kinea dat met drie goals op rij langzaam dichterbij kwam. Sparta kon er maar één goal tegenover zetten. Toen de Friezen, spelend in het geel-zwart nog eens drie goals op rij maakte was de spanning, met nog ruim 10 minuten op de klok, volledig terug. Een spannende fase brak aan, waarin Sparta het behoorlijk moeilijk had. Bij 21-22 leek de buit binnen, maar Kinea knikkerde de 22-22 nog door de mand. Wederom 1 punt voor Sparta, al voelt het deze week wel als een verloren punt. Volgende week zal Sparta op bezoek gaan bij Elburg. Deze wedstrijd start om 20:45 uur.