Rondje langs de korven

KV Noordenveld

De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdag 10 december de 3e zaalwedstrijd in de 1e klasse, de tweede wedstrijd in Sportcentrum De Hullen. Tegenstander was kv Thrianta uit Hoogeveen. Na een eerste helft waarin het schot van Noordenveld niet viel er veel fouten werden gemaakt door de oranje tijgers en er na een 6-12 achterstand werd gerust met 8-12, herpakte de eerste Mastselectie zich in de tweede helft. Eindstand : 21-21.

De tegenstander uit Hoogeveen had evenals Noordenveld tot nu toe in de zaal één wedstrijd gewonnen en één verloren. Nadat scheidsrechter Jonkers de wedstrijd had laten beginnen opende Thrianta de score met 2 treffers op rij. Na de eerste score van Noordenveld door Romee de Rink, topscorer deze wedstrijd, scoorden de gasten weer 2 keer op rij. Vijf minuten voor de rust en bij een achterstand van 6-12, wist Romee de Rink de pauzestand nog iets dragelijker te maken voor de oranje tijgers door te scoren vanuit een toegekende strafworp en een afstandstreffer. Rust : 8-12. Na rust kwam Noordenveld stap voor stap dichterbij. Er werd raak geschoten en er werd veel beter omgegaan met het spel van Thrianta. Zo speelde de ploeg zichzelf weer helemaal in de wedstrijd en met 2 minuten op de klok stond het 20-20. Daarna wisten beide ploegen nog eenmaal te scoren, met als resultaat dus een 21-21 gelijkspel. De volgende wedstrijd speelt Noordenveld in Nieuwehorne tegen Invicta. Deze wedstrijd begint zaterdag 17 december om 20 uur. De eerstvolgende thuiswedstrijd is 14 januari tegen Oerterp in Sportcentrum De Hullen om 20.30 uur.

Sparta

Zaterdagavond reisde de Zoutman-formatie voor de derde speelronde af naar Hanzestad Elburg. Sparta startte in een gewijzigde samenstelling ten opzichte van de weken ervoor. Rond de klok van 21:00 uur floot scheidsrechter Beekman uit Utrecht voor aanvang van de wedstrijd. Elburg opende direct de score, waarna Sparta weer in de achtervolging moest. Tot 6-6 ging de wedstrijd gelijk op en daarna nam Sparta het initiatief over. Met vijf goals op rij werd het 6-11 en bij 9-13 werden de kleedkamers opgezocht. In de rust was coach Moric van der Leo tevreden, maar hamerde hij erop dat de ploeg vandaag ook scherp in de tweede helft moest zijn. Dat was deze week niet aan dovemansoren gericht, want na rust werden er maar liefst acht goals op rij gemaakt en toen stond er een comfortabele 9-21 stand op het scorebord. Elburg wist pas na ruim 20 minuten in de tweede helft de eerste goal te maken. Daarna scoorde beide ploegen nog een paar goals, maar was het slotakkoord, vanaf de middellijn, voor Sparta: 12-23. Een collectieve overwinning voor de Zevenhuisters die met de meegereisde supporters gevierd werd! Volgende week komt koploper Emmeloord op bezoek in Zevenhuizen. Deze wedstrijd start om 18:30 uur in MFC De Molenstreek.