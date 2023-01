Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – De korfballers van KVW’22 speelden afgelopen de uitwedstrijd tegen KIOS uit Ruinerwold. Na een gelijk opgaande eerste helft (13-12 achterstand) gaven de Leeksters de tweede gas bij en wonnen zodoende met 23-26. Zo blijft de ploeg van Michel Daling en Matthijs Roelfsema bivakkeren in de bovenste regionen van de overgangsklasse.

In de eerste helft speelde KVW’22 naar behoren. Beide vakken speelden met vertrouwen in hun eigen aanval en kwamen tot een redelijk scoringspercentage. In het eerste aanvalsvak waren dat de gebroeders Lap, Marit Kant en Renate Hulst. Het eerste verdedigingsvak bestond uit Joost Mellema, Sicco Koopmans, Tamara Hulst en Annelies Schuitema. KIOS, een bekende tegenstander van de oud-spelers van OWK, speelde ook frivool waardoor beide ploegen evenwichtig aan elkaar waren en het publiek een leuke wedstrijd voorschotelden.

In de tweede helft kreeg KVW’22 steeds meer grip op de aanvallen van KIOS. Het fanatieke publiek liet geregeld van zich horen, maar KVW’22 bleef goede aanvallen spelen en bracht uiteindelijk het verschil naar drie punten; 23-26. KVW’22 klimt door de overwinning naar de 2e plek in de poule. Aankomende zaterdag speelt de ploeg in de competitie een uitwedstrijd tegen ZKC uit Zuidwolde.

Sparta

ZEVENHUIZEN – De eerste wedstrijd na het kerstreces was de ontmoeting met Joure. Vorig seizoen werd er ook tegen de Friese club gespeeld en moest Sparta de punten laten aan de groen-witten. Rond de klok van 18:30 uur floot scheidsrechter Van der Veen voor de start van de wedstrijd. Sparta opende sterk en kwam al vlot op een 1-4 voorsprong, maar daarna stokte de productie Zoutman-formatie en kon Joure gemakkelijk aanhaken en zelfs op 5-4 voorsprong komen. Via de strafworpstip en van afstand kwam de ploeg wel weer op 5-6, maar de Zevenhuisters waren de draad vanaf toen helemaal kwijt. Persoonlijke, herhaaldelijke, overtredingen werden door de scheidsrechter direct afgestraft met strafworpen en zo liep Joure uit naar 11-6. In de rust sprak Moric van der Lei zijn team streng toe om toch het spreekwoordelijke vuurtje weer te doen branden. Met succes, want na rust kroop Sparta langzaam dichterbij. Met nog een kwartier op de klok was het 15-12 en probeerde Van der Lei via verschillende wissels het tij te keren, dit leek goed uit te pakken toen de 19-17 door de mand ging. Echter was het Joure dat met scherp schoot en de wedstrijd met 22-19 won. Zaterdag om 19:30 uur komt Club Brothers namelijk op bezoek in MFC De Molenstreek.