Rondje langs de korven

KVW’22

LEEK – Op zaterdag 28 januari moest KVW’22 het opnemen tegen Ritola in de topsorthal in Leek. Om 20:00 floot de scheidsrechter de wedstrijd in. In het begin van de eerste helft ging het gelijk op. Op een gegeven moment wist KVW’22 de korf goed te vinden en wisten een gaatje te maken van vier punten. Helaas kon KVW’22 deze voorsprong niet lang volhouden.

Ritola maakte in de laatste minuten van de eerste helft deze achterstand weer goed en kwamen op 3 punten voorsprong. De Ruststand was uiteindelijk 11-14. De taak voor KVW’22 om in de tweede helft weer aan te haken bij Ritola. KVW’22 kwam de tweede helft goed in de wedstrijd en wisten er weer een gelijke stand van te maken. Helaas kon KVW’22 de winst niet naar zich toe trekken en verloren uiteindelijk met een stand van 21-25. Volgende week zaterdag speelt KVW’22 1 tegen Juventa 1 in Hardenberg om 18:30 uur.

KV Noordenveld

RODEN – De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdagmiddag 28 januari de volgende zaalwedstrijd in de 1e klasse in Opende tegen koploper kv OKO/Bies. Door ziekte en blessures én het feit dat de tweede selectie ’s middags in Assen vrijwel gelijktijdig speelde tegen AVO 4 werd dit een kansloze missie! Na een 16-7 achterstand bij rust moest de gehavende korfbaltrots uit Roden met 33-19 het verlies nemen na het laatste fluitsignaal. De 2e Mastselectie wist knap te winnen in Assen: 11-16.

Trainer/coach Jesper van Haastrecht: ‘Noordenveld begon de eerste 10 minuten prima aan de wedstrijd. We creëerden goede kansen maar de korf werd niet gevonden OKO daarentegen wist de korf wel te vinden, met een grote achterstand als gevolg. Vanaf minuut 10 was het dus al duidelijk dat we niet gingen winnen, daarna werd het een hele lange en zware wedstrijd.’ De volgende wedstrijd speelt Noordenveld 1 tegen kv Invicta/Figro 1 uit Kollum. Aanvang van deze thuiswestrijd in Sportcentrum De Hullen is 20 uur. Hieraan voorafgaande speelt de 2e Mastselectie tegen kv Mid-Fryslân uit Akkrum/Grouw/Reduzum/Warten, aanvang 18.30 uur.

Sparta

ZEVENHUIZEN – Zaterdag werd er afgereisd naar het Friese Balk voor de ontmoeting met DTG. Bij winst zou de Zoutman-formatie goede zaken doen om in de bovenste regionen mee te doen. Sparta opende sterk in sporthal De Trime, waar vorig jaar april handhaving in de 2e Klasse veilig gesteld werd. Sparta was feller en had verdedigd de zaken goed voor elkaar. Halverwege de eerste helft was het 0-7 in Zevenhuister voordeel. Daarna werd DTG wakker, maar kon Sparta mee scoren. Bij 5-10 werd de kleedkamer opgezocht. Coach Moric van der Lei loofde het harde werken en de strijdlust van zijn ploeg. Vijf goals tegen is goed. Persoonlijke foutjes eruit en dan gingen de punten mee naar Zevenhuizen. Na rust was het wederom Sparta dat feller begon. DTG probeerde, soms op een fysieke manier, de Zevenhuister aanvallen te stoppen. Bij 7-17 was de wedstrijd gespeeld en vond Sparta lastig de korf, verdedigend was het nog prima op orde. Bij 11-19 floot scheidsrechter Houtstra af, kon Sparta twee belangrijke punten bijschrijven en de winst vieren met de meegereisde supporters! Volgende week staat de return tegen DTS op het programma. Eind november deelden beide ploegen de punten. Om 15:35 uur klinkt in Harkema het startsignaal.