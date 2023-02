Rondje langs de korven

Sparta

ZEVENHUIZEN – Afgelopen zaterdag speelde de Zoutman-formatie de return tegen DTS uit Surhuizum. De eerste ontmoeting eindigde in een gelijkspel, dus Sparta had nog iets goed te maken. Rond de klok van 16:00 uur floot scheidsrechter Smits voor het begin van de wedstrijd. DTS opende van afstand de score, daarna was het Sparta dat aanhaakte. Het eerste gedeelte van de eerste helft was zoeken, beide ploegen hielden elkaar in evenwicht, maar DTS had telkens het initiatief. Met nog 10 minuten te spelen, in het eerste bedrijf, keek Sparta tegen een 8-5 achterstand aan en was coach Van der Lei genoodzaakt twee heren van vak te wisselen. Sparta had even tijd nodig om zich te herpakken, maar kwam via 9-5 en 12-8 terug in de wedstrijd. Sparta speelde vol passie en meegereisde publiek kreeg een waar spektakelstuk te zien. Met vijf goals op rij werd er met 12-13 gerust. Sparta wist van afstand de 12-14 door de korf te gooien. Sparta was heer en meester in de duels onder de korf en had verdedigen de zaken goed voor elkaar. Via 14-17 en 15-20 speelde Sparta de wedstrijd vakkundig uit. Rozemarijn Feenstra mocht in de laatste minuten van de wedstrijd haar debuut maken in de hoofdmacht van de Zevenhuisters. Bij 15-23 klonk het laatste fluitsignaal en schreef Sparta belangrijke punten bij. Volgende week wacht, om 17:00 uur, in Zevenhuizen de confrontatie met Kinea.

Kv Noordenveld

RODEN – De korfballers van Noordenveld speelden afgelopen zaterdagavond 4 februari in Sportcentrum de Hullen de eerste terugwedstrijd in de 1e klasse tegen kv Invicta uit Kollum. Het werd een spannende wedstrijd waarin de eerste Mastselectie eigenlijk de hele wedstrijd net aan de verkeerde kant van de score stond. En ondanks een hoopgevende voorsprong van 20-18 acht minuten voor het einde, waren het toch de gasten die de overwinning uiteindelijk mee naar Kollum namen (21-23). De 2e Mastformatie wist , na ook al een spannende wedstrijd, knap met 25-21 te winnen van Mid-Fryslân 4. Het publiek was bij beide wedstrijden de grote winnaar, want getuige van 2 prachtige, dynamische korfbalwedstrijden.

KVW’22

LEEK – Afgelopen zaterdag speelde KVW’22 een uitwedstrijd tegen Juventa. KVW kwam met 6 punten naar Hardenberg, daar waar de tegenstander met 2 punten onderaan de competitie stond. De belangen waren vooraf dus duidelijk: bij winst zou de ploeg uit Leek/Oostwold toch wel definitief afstand nemen van een rechtstreekse degradatieplek.

Frans Wobbes was gelukkig na een paar weken van afwezigheid weer inzetbaar en met een gewijzigde opstelling begon KVW goed aan de wedstrijd. Het eerste aanvalsvak vond de korf al snel en zette een 0-2 stand op het scorebord. Het eerste verdedigingsvak wist de korf iets moeizamer te vinden, waardoor de wedstrijd maar langzaam op gang kwam en de doelpunten schaars bleken. Na een 1-4 tussenstand bleek dat de ploeg echt moeite had met scoren deze middag en Juventa kwam helemaal in de wedstrijd. Van 1-4 achterstand naar een 6-4 voorsprong gaf de ploeg uit Hardenberg vertrouwen. Renate Hulst stelde echter orde op zaken door met twee korte schoten de stand weer gelijk te trekken. Gezien het spelbeeld was het toen wel tijd voor het trainersduo Daling/Roelfsema om routinier Gert Schuitema al voor de rust binnen de lijnen te brengen. Dit bleek de meteen de omslag in de wedstrijd, zijn eerste schot was meteen raak en de ploeg ging vervolgens rusten met een 6-7 voorsprong.

Na rust bleek ook de ingevallen Niels Lap het vizier op scherp te hebben en samen met Gert zorgde hij de tweede helft voor de scores van KVW. Gert liet zien nog steeds van grote waarde te zijn, want bijna alles wat hij aanraakte veranderde in een goal, inclusief zijn befaamde bovenhandse onehander. De ploeg liep rustig uit naar een voorsprong van 8 doelpunten verschil en kwam eigenlijk niet meer in gevaar. Het slotakkoord was voor Annelies Schuitema na een mooie combinatie met broer Gert. Eindstand: 11-19. De middenmoot van de competitie staat erg dicht bij elkaar, waardoor ook de nummer 2 positie zeker nog in zicht is. Daarvoor zal volgende week ook gewonnen moeten worden van Quick’21/Vlug & Vaardig, dat op dit moment op plek 7 staat. KVW speelt dan om 20.00 uur in de eigen topsporthal in Leek.