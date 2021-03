Rondje Sport: in gesprek met Maryse Brand van volleybalvereniging Impala uit Leek

‘We hopen zo snel mogelijk met beachvolleybal te kunnen starten’

LEEK – De volleybalvereniging Impala is in 1985 opgericht. De wedstrijden zijn in deze periode tot aan de opening van de Topsporthal in de Rodenburghal gespeeld. Het was best lastig afscheid te nemen van deze locatie, vooral omdat er in de Topsporthal eigenlijk nauwelijks ruimte was voor publiek en dus gezelligheid. De afgelopen jaren heeft de club dit opgelost door een van de volleybalvelden te gebruiken als plek voor de wedstrijdtafel en de tribunes. Dat maakt al een groot verschil, vindt Maryse Brand, secretaris van de vereniging. Graag zou de club ook nog een eigen ruimte of kantine hebben waar de leden een eigen plek hebben, helaas is dat bij de Topsporthal tot nu toe helaas nog niet mogelijk gebleken.

De vereniging heeft 200 leden. Er zijn zo’n 25 teams. Er zijn 9 mini teams, waarvan de leeftijd van 6 tot 12 jaar is. Dan zijn er 7 ABC teams in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Er zijn 6 senioren teams en 3 recreatieteams. Het 1e team van de dames speelt 3e divisie en de heren spelen 2e klasse van de NEVOBO. De dames spelen sinds vorig jaar voor de 1e keer op dit voor Impala begrippen hoge niveau.

Impala kan en mag niet trainen. Er wordt al bijna 1 jaar niet binnen getraind en gespeeld, behalve een korte periode vlak na de zomervakantie. Wel wordt er sinds kort door de jeugd tot 18 jaar 2x per week een Bootcamp gedaan, waarin kracht en conditie de aandacht krijgen. Het bestuur is druk doende met het zoeken naar alternatieven zoals de bootcamp. Je wilt iets voor de leden betekenen. Er zijn weinig inkomsten naast de contributie. Daarnaast zijn er op dit moment gelukkig ook geen uitgaven voor zaalhuur, trainers kosten en dergelijke. Normaal gesproken verschilt de contributie voor leden die veel of weinig trainen. In deze Corona-periode betaalt iedereen hetzelfde standaardbedrag voor 1 training per week.

Er is tot op heden geen ledenverlies geweest en Brand hoopt dat dit ook zo zal blijven. We willen graag alternatieven bieden. We zijn bezig om zo snel mogelijk met beachvolleybal te kunnen starten. In de buitenlucht mag er gesport worden. We zijn daarbij afhankelijk van de weersomstandigheden. Normaal gezien wordt er op vrijdagavond en zaterdag gespeeld. Door de week zijn er voor senioren dan ook nog de bekerwedstrijden.

Impala heeft voor de jongste leden het CMV opgezet. Cool Move Volleybal is voor mini’s, die graag met volleybal in aanraking willen komen om de 1e beginselen van volleybal op te snuiven. Het is een speciale vorm waarbij op tijd wordt gespeeld. De teams zijn op 6 verschillende niveaus ingedeeld. Men speelt 4 tegen 4 op een veld van ongeveer een badmintonveld. Als je op het startniveau speelt is het veld minder groot. Naarmate het niveau oploopt wordt het veld ook groter.

Elk jaar organiseert Impala voor de groepen 5 tot en met 8 schoolvolleybal. Zo’n 200/250 leerlingen strijden dan op 1 dag om het kampioenschap van de vroegere gemeente Leek. Helaas kon dit toernooi niet in februari gehouden worden, maar het streven is om voor de zomer het schoolvolleybaltoernooi nog te organiseren.

Impala is sinds een paar jaar bezig zijn eigen trainers/sters op te leiden. Een externe deskundige leidt een hele groep jonge gemotiveerde trainers in spe op. Het kader binnen de club zelf opleiden is wel specifiek voor Impala. Zo wil de vereniging werken aan een grotere groep betrokken vrijwilligers, want deze mensen zijn voor een club van groot belang. Het werkt prima zegt mevrouw Brand trots. We hopen een eigen identiteit en betrokkenheid te creëren. Het gevoel van samen laten ontstaan.

De vereniging is ook landelijk jaarlijks op pad. Het NOJK is een jaarlijks toernooi waar spelers van 12 tot 18 jaar uit verschillende teams worden samengesteld en om het Nederlands kampioenschap strijden. Impala doet het veelal vrij goed in dit 3 dagen durende toernooi. Het is voor de jonge talenten het hoogtepunt van het jaar om daar aan mee te mogen doen.

Hyke Lyklema is een dame die op dit moment in het Talententeam van Nederland speelt. Zij is van oorsprong uit de school van Impala. Onder leiding van oud speler van het gouden Nederlands team, Avital Selinger, is zij een van de dragende speelsters van dit team, dat in de hoogste competitie van Nederland speelt. Hykespeelt ook in Jong Oranje en woon en traint dagelijks op Papendal. Bij Impala is er voor belangstellenden altijd de mogelijkheid om eens een paar keer mee te trainen. Voor de jeugd kan dat al vanaf ca 6 jaar.