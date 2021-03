Rondje sport in teken van de dartsport

Wereldkampioen darter Jurjen van der Velde wil profcarrière

ZEVENHUIZEN – Er heerst een ietwat schimmig idee over de dartsport. Het idee is dat het zich veelal in kroegen afspeelt. Jurjen van der Velde uit Zevenhuizen vindt dat enigszins misplaatst. Die tijd is er wel geweest maar dat imago is zo langzamerhand wel behoorlijk veranderd. Aan het woord is de in 2018, op 16 jarige leeftijd, wereldkampioen geworden junior Jurjen van der Velde. De student junior business controller aan het ROC Friese Poort in Drachten wil graag de stap naar het prof darten maken.

In zijn familie is er helemaal geen affiniteit met het darten als Jurjen op 12 jarige leeftijd de kriebels krijgt bij het zien van het PDC wereldkampioenschap. Dit toernooi wordt jaarlijks rond Kerst en Oud en Nieuw breed in de pers/media uitgemeten. Hij krijgt een dartboard en pijlen met zijn verjaardag en is met gooien begonnen. Hij heeft de kriebels van het PDC toernooi in Londen gekregen. Hij wil ook 180 gooien. Dat lukt hem trouwens na een kleine 4 maanden oefenen. Dat heeft hem toen zo’n geweldig gevoel gegeven. Het is de start van een veelbelovend beginnend darter. Door elke dag te oefenen met gooien krijgt hij een steady arm. Op 16 jarige leeftijd staat hij in de halve te trillen als een rietje. Hij wint en gaat door naar de finale. In de finale merkt hij dat zijn spanning en zenuwen helemaal niet aanwezig zijn. Het voelt alsof hij thuis aan het gooien is. Het gaat goed want hij wordt wereldkampioen. Door de focus en de mentale weerbaarheid heeft hij dag kunnen winnen, is zijn overtuiging.

Darten is een spel van de hersenen. Je moet de tegenstander in disbalans brengen door hem aan het denken te krijgen. Dat is het spel. Je moet je geweldig kunnen focussen en door niets en niemand af laten leiden. Dat is mentaal een geweldige opgave. Conditie speelt hierbij een belangrijke rol. Het maakt het verschil van hoe je je voelt in jouw lichaam. Vraag is wel dat topdarters hun lichaam niet altijd goed verzorgen. Het merendeel van de mannen is behoorlijk aan het gewicht. Dat maakt dan ook dat de dartsport niet voor vol wordt aangekeken. Van der Velde merkt hier dan ook terecht op dat darten wel degelijk een sport is. Een professioneel darter is per jaar ongeveer 40 weken onderweg naar toernooien en in de week voorafgaand elke dag aan het gooien en trainen.

Van der Velde vindt Gary Anderson uit Schotland een technisch perfecte speler. Hij heeft een mooie stijl, waarbij de pols en onderarm beweging, om de pijl te gooien, zo gemakkelijk lijkt dat het eigenlijk heel natuurlijk is. Door veel te gooien krijg je dat gevoel, is het idee van Jurjen. Het materiaal, de pijlen en de flights, is van essentieel belang. Het gewicht van een pijl zit tussen 21 en 25 gram. Het hangt er vanaf hoe je een pijl gooit. Gooi je de pijl met een boogje of strak rechtuit. De flights zijn ook in verschillende vormen te koop. De vorm van de flights bepaalt hoe de pijl in het bord komt. Van der Velde gooit zijn pijlen het liefst bovenin het triple vak. Dan kan hij de andere pijl eronder door of er tegenaan gooien. Andere spelers doen het net andersom. Zij gooien dan de volgende pijl over de andere pijl in het vak.

Van der Velde heeft een tip voor de beginnende darter. Ga naar een dartshop en vraag de verkoper dat je wat uit wilt proberen. Hij kan je helpen en kijken welke pijlen bij jou passen. Ooit wil Van der Velde de stap naar de profs maken. De drempel om daar te komen is lastig. Je zult dan een toerkaart dienen te bemachtigen in een van de kwalificatietoernooien. Zo is van Barneveld een paar weken in Duitsland weer aan zijn toerkaart gekomen. Voor Jurjen, die graag mee heeft willen doen, is het op dit moment niet mogelijk. De financiën ontbreken en de sponsorgelden wil hij liever besteden aan meer trainen en beter worden.

In het Noorden is de dartsport zich aan het ontwikkelen. In het Zuiden van Nederland zijn er vaak meer toernooien waar ook het prijzengeld hoger is. De toernooien in het Noorden worden wel bezocht, maar er is vaak een drempel om er naar toe te gaan. De deelname is vaak matig omdat er angst is om te verliezen, terwijl je op een toernooi alleen maar beter kunt worden, zegt van der Velde.

Ik ben blij dat ik de kans van mijn ouders krijg om mij als darter te ontwikkelen. Dat is ook nodig want anders kun je niet op een hoger niveau komen. Van der Velde hoopt snel weer in wedstrijdverband te kunnen darten, want de ontwikkeling blijft stilstaan en dat is nooit goed. Zijn droom is natuurlijk om in de toekomst als professioneel darter in de finale te staan in het Alexandra Palace in Londen.