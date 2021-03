Rondje sport met de interim voorzitter Roel de Vries van Damclub Leek/Roden.

‘Het is spannend, uitdagend om je tegenstander een pootje te lichten.’

LEEK – Met zijn 79 jaar is de sinds 1986 in Leek woonachtige Roel de Vries nog altijd een gepassioneerde dammer. Dat is hem met de paplepel door zijn vader ingegoten. Zijn vader neemt hem mee naar de bedrijfsdamclub in Groningen, waar Roel de trucjes van zijn vader leert. In de winkel van zijn vader, waar ook damborden en stenen te koop zijn, komen in die tijd veel dammers in de winkel: ‘Ja dan groei je er mee op en speel je mee.’ Tot op de dag van vandaag verschaft het de Vries veel plezier.

De Vries maakt op latere leeftijd deel uit van het Gronings tiental, waar oud-wereldkampioen Harm Wiersma ook deel van uitmaakt. Onder de naam Roxy Dual neemt het tiental deel aan de nationale competitie. Tijdens de reis per trein worden de spelers van de aanstaande tegenstanders onder de loep genomen. Zo wordt gekeken naar de kleur waarmee een speler het liefst speelt. Ook de openingszetten, die voor tegenstanders lastig te pareren zijn, worden doorgenomen. Op de terugreis worden de gespeelde wedstrijden geanalyseerd.

Tijdens zijn dienstperiode in de Koninklijke Luchtmacht brengt de Vries het tot de finale van het Nederlandse militaire kampioenschap. Als de partij al vergevorderd is heeft de Vries een optische voorsprong met 2 stenen meer. De overwinning is in de pocket denkt hij. Hij steekt alvast een sigaar op. Dat is de inleiding tot het verlies van de partij geweest. Hij is misselijk geworden, raakt de concentratie kwijt en verliest de partij. Letterlijk en figuurlijk is de Vries de sigaar in de wedstrijd. Nu kan hij erom lachten, maar het is wel de unieke kans geweest om ooit kampioen te worden.

De damvereniging Leek/Roden telt maar 24 senior leden. Helaas zijn er geen jeugdleden. Interim-voorzitter de Vries ziet ook dat er veelal oudere leden bij de club zijn. Nog niet lang geleden zijn er 2 jeugdtrainers geweest die 1 uur per week met jeugdleden aan de slag zijn geweest. Helaas heeft dit geen vervolg meer gekregen. Rond de periode maart zijn er wel jaarlijks de schoolkampioenschappen dammen in het Westerkwartier/Noordenveld. Zo’n 50 leerlingen van de basisscholen doen hieraan mee. Vanuit dit initiatief hoopt de vereniging nieuwe enthousiaste dammers te stimuleren om lid te worden.

Ook op landelijk niveau is er weinig aanwas van jonge talenten. De Vries ziet graag dat de basisscholen het dammen met name, maar ook andere denksporten zoals schaken, meer onder de aandacht brengen. Het leert de kinderen slim te zijn en te denken. Voor hun ontwikkeling is dit een primaondersteuning in de vorm van een partij dammen. Een uurtje per week als les zal ongetwijfeld kinderen stimuleren tot het spelen van dammen.

De Vries hoopt na de pandemie de toernooien en wedstrijden weer te kunnen vervolgen. Op dit moment kan alleen online worden gespeeld, maar ook dit ziet de nestor van het dammen in Leek/Roden als positief. Je speelt nu ook tegen buitenlanders, waar je normaal nooit tegen gespeeld zal hebben. Zo speelt de Vries laatst tegen een achteraf goede kennis, die nu in Nieuw Zeeland woont.

De vereniging Leek/Roden heeft een vaste speelplek, waar de competities worden gespeeld. Het Sportcentrum Leek is een prima locatie waar genoeg rust en entourage is om goed te kunnen spelen. De Vries herinnert zich dat hij op geheel verschillende plekken heeft mogen spelen. Het Heracles stadion, Artis of een donker achteraf zaaltje in een kroeg komen in zijn herinnering naar boven. De club speelt op 1e klas landelijk niveau. Dat is bescheiden te noemen. Voor het tiental van Leek/Roden is het puur plezier. Zo ook speelt het tiental eens tegen het tiental waarvan wereldkampioen Ton Sijbrands ook deel uitmaakt. Alle spelers van de Vries zijn team zitten netjes achter de borden. Er is geen tegenstander te bekennen, maar 1 minuut voor aanvang komt het team van Sijbrands in sponsorkleding de zaal binnen. Alle spelers raken totaal van slag en de wedstrijd wordt dan ook verloren. Geïntimideerd en overbluft komen de spelers niet aan hun niveau.

Stichting De Brug uit Groningen, waar De Vries 40 jaar erg actief met de damsport betrokken is geweest, heeft ook zo’n 80 dammers met een lichamelijk/verstandelijke beperking mogen herbergen. Doordat de verstandelijk beperkten niet meer zoals vanouds in tehuizen wonen en meer op zichzelf zijn gaan wonen is het dammen helemaal gestopt. De Brug is van plan dit dammen voor mensen met een beperking weer op te gaan starten. De Brug heeft altijd voor ogen de kloof tussen wel en niet beperkt zo klein mogelijk te houden. In het verleden zijn vele dammers met een beperking geïntegreerd in reguliere verenigingen.

In het dammen zijn de openingszetten van groot belang. Zo heb je de Hollandse opening. Hierbij val je aan vanuit het midden om zodoende de tegenstander langzamerhand te omsingelen. Er is ook een Poolse opening. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de flanken, dus via de buitenkant van het bord om zodoende de tegenstander te omsingelen. Je speelt dammen altijd met een tijdklok. Roel de Vries wil graag de jeugd laten kennismaken met de damsport. Het is spannend, uitdagend om je tegenstander een pootje te lichten. Kijk eens op de site www.damclubrodenleek.nl voor informatie.