Rondje sport met de Mixed Hockeyclub Roden

‘Er is in de gemeente Noordenveld en het Westerkwartier veel potentieel voor nieuwe teams’

RODEN – De Mixed Hockey Club Roden is sinds 1968 actief in Roden. ‘Het is een relatief klein clubje,’ zeggen Yonnar Venema en Tim Kuhr, die verantwoordelijk zijn voor respectievelijk de communicatie en de technische commissie binnen de club. Zij benadrukken dat ze wel actief zijn bij de club, maar geen bestuursfunctie hebben. Op dit moment heeft MHC Roden namelijk alleen een penningmeester. De andere bestuursfuncties moeten nog worden ingevuld.

Dat de club desondanks goed draait, ligt aan de betrokkenheid en inzet van de leden en vrijwilligers. De club teert op gezelligheid, waardoor deze leeft en veel leden iets voor de MHC willen betekenen. Door het relatief lage ledenaantal van 326 leden heerst de gedachte van ‘ons kent ons’. De MHC kenmerkt zich door de binding met de club bij alle teams. Men is bereid zich voor de club in te zetten. ‘Dat blijkt wel uit de activiteiten die we afgelopen jaren georganiseerd hebben,’ aldus Venema en Kuhr. ‘Van de acties voor NL-doet tot de viering van het 50-jarig bestaan in 2018.’ Ook wordt 4 keer per jaar een krantje geschreven voor de leden, de ‘Slapstick’, waarin wordt teruggeblikt op de activiteiten van de afgelopen maanden.

De MHC is qua ledenaantal een aantal jaren stil blijven staan. De club kent 4 Dames- en Herenteams en sinds dit seizoen is de jeugdafdeling behoorlijk gegroeid van 12 leden naar 45 leden in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Venema en Kuhr zijn samen met de Dames 1 en Heren 1 actief met de ledenwerving aan de slag. ‘Er is in de gemeente Noordenveld en het Westerkwartier veel potentieel om nieuwe teams op te kunnen zetten. Het imago van hockey is nog altijd dat het een elitaire sport is, waardoor het voorheen ontoegankelijk leek, maar tegenwoordig is dit niet meer van toepassing,’ aldus de mannen. Er worden bij BSO’s in de omgeving clinics georganiseerd voor de kinderen. Het doel hiervan is om kinderen een aantal malen te laten proeven van het hockey, zodat een ieder zal ervaren dat hockey leuk en uitdagend is. Jeugdleden worden aangemoedigd vriendjes en vriendinnetjes mee te nemen naar trainingen.

Venema en Kuhr spreken de wens uit door te willen groeien naar 6 seniorenteams. Bij dit plan zijn de spelers van Dames en Heren 1 zeer nauw betrokken. Het tekent de club dat ook deze spelers, die tussen de 18 en 26 zijn, zich in willen zetten voor de club.

De accommodatie is de laatste jaren met de komst van het waterveld enorm verbeterd. Dit veld biedt meerdere voordelen in de training en wedstrijden; het spel is veel sneller, jeugd leert technisch beter het spel, en als je valt heb je minder schaafplekken dan voorheen op het zandveld. Door de komst van het waterveld zijn veel senioren teruggekomen naar de MHC, die met het oog op de toekomst op hoger niveau willen gaan spelen.

Venema geeft training aan een van de jeugdgroepen. Met de jeugd is doordeweeks doorgetraind tijdens de coronaperiode. Op de zaterdagen worden onderlinge wedstrijden gespeeld. ‘Normaal gesproken train je met de groep in aanloop naar de wedstrijd op zaterdag, met het oog op wat er bij de vorige wedstrijd beter kon. Nu dat er niet is, is het een uitdaging de teams te motiveren. Het gemis van het competitie-element doet heeft echt impact daarop’, aldus Yonnar Venema. De senioren boven de 35 zijn sinds kort weer op 1,5 meter afstand met de trainingen gestart. De Dames- en Herenteams hebben geen spelers die boven de 26 jaar zijn en mogen dus weer onderlinge wedstrijden spelen.

Kuhr is met de Gemeente Noordenveld in gesprek over Walking Hockey of Old Star Hockey. Er zijn al enkele leden op leeftijd die hier wel interesse voor zouden hebben. Mooi voorbeeld hiervan is Han Kluppel, die zich al decennia lang inzet voor de club, en sinds 1968 lid is. Binnenkort zal meer duidelijkheid komen of er met dit project gestart gaat worden.

De kantinecommissie bestaat uit 5 ouders. Helaas zijn alle activiteiten in en rond de kantine door het coronavirus nog niet mogelijk. Inkomsten zijn voor elke vereniging van essentieel belang, maar afgezien van acties via de mediakanalen zijn die er nu niet. De kantine verwerft normaliter grotendeels haar inkomsten op de vrijdagavonden en op de zondagmiddagen. Op de vrijdagavond wordt voor de kinderen, die getraind hebben, door een aantal ouders eten gekookt. Daarna wordt er gezamenlijk gegeten. Tussen de 80 en 100 leden komen dan gezellig in de kantine eten. Als de senioren klaar zijn met trainen en de jeugd richting huis is gegaan, frissen zij zich op bij de bar en gaan ze vaak door tot in de late avonduurtjes.

Venema en Kuhr benadrukken dat je niet hoeft te schromen om eens mee te doen als je geïnteresseerd bent in hockey. Ook kunnen geïnteresseerden altijd een berichtje sturen via Instagram of Facebook. ‘Het maakt niet uit of je wel of niet al kunt hockeyen, hoe hard je kunt rennen of wat je leeftijd is. De trainingen zijn laagdrempelig, dus je bent welkom,’ aldus de mannen. ‘Als je geen stick hebt is dit ook geen probleem, we hebben op de club hockeysticks zodat er altijd mee gedaan kan worden.’ Via het instagram-account @mhcroden, het gelijknamige Facebookaccount en de website www.mhcroden.nl is verdere informatie te vinden.