Rondje sport met drie vrouwelijke voetbaltalenten uit de regio

‘‘Het spelen bij de beloften van sc Heerenveen Vrouwen is vet’

REGIO – In het verspreidingsgebied van De Krant wonen drie jonge damestalenten, die al een aantal jaar bij de beloften van sc Heerenveen Vrouwen voetballen. Het zijn de 16-jarige Nayomi Buikema uit Niekerk, de 19-jarige Evelien Mensies uit Peize en de 18-jarige Britt Udink uit Roden. Met hen is een online interview georganiseerd.

Nayomi Buikema maakte zondag 28 maart haar debuut in het 1e team van de dames. Als invalster in de wedstrijd tegen Alkmaar heeft ze haar eerste minuten mogen maken. ‘Dat is natuurlijk vet cool,’ zegt Buikema. ‘Daar doe je het allemaal voor.’ Voor Evelien zit er nog geen debuut in, maar de afgelopen weken is ze wel een aantal malen als wisselspeler mee geweest. Voor Britt is het wachten op haar kans. Ze traint de afgelopen tijd wel mee met de hoofdmacht, maar een plek op de bank zit er vooralsnog niet in.

Alle drie meiden hebben het goed naar de zin bij sc Heerenveen. Nayomi is als voetbalster bij vv Niekerk begonnen. Na een aantal jaar stapte zij over naar VEV’67 om daar op niveau met de jongens mee te doen. Op verzoek van de KNVB, terwijl ze in een eerder stadium had toegezegd om naar Heerenveen te gaan, is ze een jaar langer bij de JO15 van VEV’67 blijven spelen omdat dat haar fysiek meer uitdaging zou geven. ‘Het spelen bij de beloften van sc Heerenveen Vrouwen is vet,’ aldus Nayomi. Het is een hecht team, dat voor elkaar door het vuur gaat. ‘Nayomi is een bijtertje. Ze is heel irritant in de duels,’ aldus Britt. ‘Je raakt haar niet kwijt.’ Evelien vindt haar altijd aanspeelbaar en ze geeft goede steekballen.

De dag van Nayomi ziet er nogal druk uit. Haar wekker gaat al om 6.30 uur in de ochtend. Dan gaat zij met de bus naar Heerenveen, waar ze op het OSG Sevenwolden zit. Na school is er de training en dan stapt ze rond 19.00 uur weer in haar ouderlijk huis. Nayomi weet wat ze wil. Ze staat met voetbal op en gaat ermee naar bed. Haar doel is om uiteindelijk een plek in het 1e elftal van sc Heerenveen Vrouwen te bereiken. ‘Het is wel heel erg jammer dat we door de corona geen wedstrijden kunnen spelen,’ merkt zij op. ‘Deze ervaring heb je nodig om beter te worden.’

Nayomi wil meisjes die ook willen gaan voetballen duidelijk maken dat je een plan dient te hebben voor jezelf. Dat betekent zorgen dat je elke dag met een voetbal bezig bent. ‘Techniek is de basis wil je op niveau een kans maken,’ aldus Nayomi. Ze heeft in de lockdown vele uurtjes voor zichzelf getraind. Dit heb je nodig om jezelf te ontwikkelen. Nayomi vindt het belangrijk dat er positief wordt gecoacht.

Evelien Mensies is bij haar club uit Peize met voetballen begonnen. Daarna is ze naar ACV in Assen gegaan om te voetballen. Na een testwedstrijd is ze nu dik twee jaar geleden voor een paar trainingen uitgenodigd. Dat is haar prima afgegaan. Ze mocht blijven en ze beleeft er veel plezier aan. Het is best een omschakeling om dagelijks naar Heerenveen te reizen voor haar opleiding aan het Friesland College. Sinds kort rijdt Evelien dagelijks in haar eigen auto op en neer van Peize naar Heerenveen. ‘Het is best intensief en je hebt weinig vrije tijd,’ vertelt ze. ‘En als je die hebt dan besteedt ze die aan rusten en studeren.’

Bij Peize is Evelien met het samen spelen tussen de jongens opgegroeid. ‘Je moet je als meisje geen buitenstaander voelen,’ zegt zij. ‘Door met jongens te voetballen leer je jezelf te wapenen tegen de tackles van de jongens, maar ook vooral het bal tempo en de techniek was een stuk hoger.’ Daar heeft ze nu veel voordeel van. Evelien is een snelle aanvaller die hard werkt voor het team. Altijd doorgaan is haar credo. Haar kwaliteiten zijn een goede voorzet geven en scoren van doelpunten. Nayomi geeft aan dat Evelien je als een poema besluipt: ‘Ze maakt een actie en weg is ze.’ Evelien zit erg in spanning, omdat het nog niet zeker is of ze bij Heerenveen mag blijven. Ze focust zich op haar plek als rechtsbuiten. Haar verbeterpunt is om meer lef te tonen in de wedstrijd en af en toe meer acties maken.

Britt Udink is bezig aan het 2e seizoen bij sc Heerenveen. Na een oefenwedstrijd heeft Britt drie trainingen meegedaan. Net als haar ploeggenoten heeft zij ook met jongens gevoetbald. Dat heeft haar ook goed gedaan. De overgang van Roden dames naar de vrouwen van sc Heerenveen was wel groot. ‘Vier trainingen in de week en op zaterdag een wedstrijd is best heftig,’ aldus Britt. Nu is ze daar helemaal aan gewend. De volgende fase breekt nu aan. Britt sluit de komende periode aan bij de trainingen van het 1e team. Dit biedt misschien kansen, maar het tempo is daar ook nog weer een stap sneller en hoger.

Britt focust zich volledig op het voetbal. Overdag gaat zij naar het Johan Cruijff College in Groningen en daarna stapt zij bij Evelien in de auto naar het trainingscomplex in Nieuwehorne. ‘Je moet er veel voor laten,’ zegt ze. ‘Geen feestjes of naar vriendinnen.’ Dat was wennen, maar nu ze ziet dat het iets oplevert wil ze nog meer bereiken.

Britt is technisch goed aangelegd en ook nog snel. Haar voetenwerk is uitstekend en daardoor kan ze tegenstanders gemakkelijk uitspelen. Ze hoopt binnenkort te horen dat ze mag blijven bij Heerenveen. Lukt dit niet dan wil ze elders voor het hoogste niveau gaan. Zij vindt het wel jammer dat clubs op niveau niet in de buurt spelen. Alkmaar, Zwolle zijn ook prima ploegen of Feyenoord, want de ploeg uit Rotterdam gaat ook een eredivisie damesteam beginnen.

Britt vindt dat ze meer lef moet tonen. Ze is erg gemotiveerd om er elke week alles uit te halen en zelfs nog beter te worden. Nayomi vindt dat zij en Britt elkaar goed aanvoelen: ‘Ze is zo snel.’

De drie meiden vinden hun mooiste moment tot nu toe bij sc Heerenveen het kampioenschap bij de beloften vorig seizoen: ‘Winnen van Ajax is dan wel speciaal.’ Een zeer hecht en goed ingespeeld team heeft ervoor gezorgd dat het kampioenschap is binnen gehaald. Verder vinden ze dat het op is gevallen tijdens hun tijd bij de jongens, dat de jongens voor hen op de bres zijn gekomen als er eens een akkefietje ontstond.

De drie meiden zouden nooit zover zijn gekomen zonder de steun en begeleiding van hun ouders. Die staan altijd voor hun dochters om ze overal naartoe te brengen en zo de droom van hun kinderen te helpen verwezenlijken.

Het team van dit moment is een goed team, dat aan elkaar gewaagd is. Hoewel zij teamgenoten zijn, zijn ze ook concurrenten van elkaar. Dat geeft geen frictie, maar ze zeggen wel waar het op staat. De spanning zit er bij Britt en Evelien best in nu ze binnenkort horen of ze mogen blijven of niet.

Op dinsdag 4 mei geven de vrouwen van sc Heerenveen een clinic op de voetbalvelden van vv Roden. Britt is daar in ieder geval bij, en hopelijk ook Nayomi en Evelien.