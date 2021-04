Rondje sport met korfbalvereniging OWK uit Oostwold

‘OWK is een kleine, gezellige familieclub waar iedereen zich voor de club inzet’

OOSTWOLD – Heb je het over OWK, dan heb je het onder andere over de familie Schuitema. Deze familie is, samen met de familie Lap, bekend als je het hebt over de korfbalclub uit Oostwold.

De knusse en gezellige korfbalvereniging speelt als er geen Corona is op het hoogste niveau in de regio. OWK speelt al een aantal jaar zowel in de zaal als op het veld in de overgangsklasse en dat is best knap te noemen met de middelen die voor handen zijn.

De vereniging is gezien het kleine dorp Oostwold niet erg groot. Toch telt de club drie seniorenteams en is er op dit moment een jeugdteam met f-jes, dat hopelijk binnenkort ook de eerste wedstrijden zal gaan spelen. Vier jaar geleden is er op jeugdgebied een fijne samenwerking met Rodenburg uit Leek en Sparta uit Zevenhuizen tot stand gekomen, wat heeft geresulteerd in combiteams. Er is hierbij een roulatiesysteem gemaakt, waarbij deze jeugdteams nog steeds ook op hun eigen clubvelden spelen. Penningmeester en interim-voorzitter Annelies Schuitema is content met deze samenwerking, maar het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als nieuwe jeugdleden zich bij OWK aanmelden: ‘Jeugd is immers de toekomst!’ En die toekomst is lastig te waarborgen qua ledenaantal. De nieuwbouw in Oostwold is echter in volle gang en er zijn nu voldoende kinderen, die de komende jaren hopelijk de stap naar het korfbal willen maken.

Annelies is ook een telg van de familie Schuitema. Ze heeft haar korfbalvaardigheden van haar ouders meegekregen en is uiteraard bij OWK met korfbal begonnen. Op een gegeven moment waren er echter de nodige ambities, waarna Annelies de stap naar een hoger niveau heeft gemaakt. De kwaliteiten van Schuitema zijn niet onbekend gebleven. Na een aantal jaren heeft ze de stap naar NIC uit Groningen gemaakt. Deze vereniging speelde op dat moment Korfballeague en mooie jaren volgden. Een aantal jaren terug is ze teruggekeerd naar haar oude liefde OWK en daar speelt ze met haar 36 jaar nog steeds in het 1e team.

Gestaag is OWK omhoog geklommen tot het niveau waarop de club nu speelt. Dankzij een goede trainersstaf, het starten met krachttraining (verzorgd door Anthony Bolt) en het aantrekken van een aantal spelers van buitenaf is de club opgeklommen tot waar hij nu staat. Annelies: ‘Mijn broer Gert heeft hierin ook een belangrijke rol gespeeld door altijd trouw te blijven aan ‘onze’ club en zich in te zetten voor het aantrekken van nieuwe leden. Je kunt wel stellen dat deze spelers van buitenaf ook echt mensen van de club zijn geworden. Dat is kenmerkend voor OWK.’

Schuitema wil zelf door blijven spelen zolang het kan en het plezier er nog is. Ze is dan wel de oudste van de selectie maar nog fit genoeg. En in deze coronatijd met weinig tot geen wedstrijden in het afgelopen jaar is nu stoppen sowieso geen optie.

De selectie van OWK bestaat momenteel eigenlijk uit twee groepen. Dat betekent dat er in twee groepen getraind wordt: de 27+ groep op anderhalve meter afstand en de jongere groep die mag trainen met weerstand. ‘Deze laatste groep traint op dit moment ook veel met en tegen de junioren, wat erg leuk is,’ aldus Annelies. Het is natuurlijk jammer dat er al een tijd niet in competitieverband gespeeld mag worden, maar de groep is blij dat er überhaupt weer iets kan.

Buiten wordt getraind op het kunstgrasveld in Oostwold bij MCO De Gaveborg en in Leek trainen de ploegen in de zaal. Het veld in Oostwold is vanaf dit seizoen verkleind tot de zaalafmetingen en dat is een enorme verbetering.

Over de vraag waarom je lid zou moeten worden van OWK is Annelies heel duidelijk: ‘OWK is een kleine, gezellige familieclub waar iedereen zich voor de club inzet en waar je onmiddellijk als lid wordt opgenomen. Het plezier staat voorop, waarbij het belangrijk is dat iedereen op zijn/haar eigen niveau kan komen spelen.’ Meer informatie is te vinden op www.kvowk.nl.