Rondje sport met wielervereniging De Kannibaal uit Peize

‘Keihard trainen maar na afloop ook appeltaart eten’

PEIZE – Zo’n 21 jaar geleden richtten Johan Wekema en Alex Kapma wielerclub De Kannibaal op. In samenwerking met Velodroom (voorheen BikeLife) uit Roden is de club een goede amateurvereniging geworden. Het doel van de club is om iedereen die wielrennen leuk vindt op zijn/haar eigen niveau te laten presteren, gericht op het trainen voor wedstrijden.

Er is een dames- en herenploeg, die allen acteren op nationaal en regionaal niveau. De dames, onder aanvoering van Mareille Meijering en Sanne Bouwmeester, doen op nationaal niveau mee met een team van wielrensters uit Drenthe. Eerstgenoemde renster kan zich meten met de nationale top, maar haar maatschappelijke carrière krijgt vooralsnog de voorrang. In eerdere jaren deed het Drentse damesteam mee met de Healthy Ageing Tour, maar door corona is het team dit jaar niet aan het startveld toegevoegd omdat alleen profrensters waren toegestaan.

Trieneke Fokkens is één van de trainers en tevens bestuurslid. Tijdens haar wielerleven was zij zelf een verdienstelijk renster. ‘Ik ben laat begonnen,’ zegt Fokkens. ‘Maar ik heb het wel tot districtskampioen gebracht.’ Bij het Nederlands kampioenschap heeft zij een tiende plaats bij het tijdrijden behaald. Iedere dinsdag en zaterdag traint Fokkens met haar ploeg, waarbij iedereen tot 27 jaar op dinsdag een intervaltraining krijgt en op zaterdag een duurtraining doet.

Er kan op verschillende niveaus worden gefietst. Er zijn ongeveer 8 wedstrijden voor clubteams in het gehele land. Daarnaast is er de topcompetitie, waarin de profteams rijden. Alle clubs uit Drenthe stellen voor deze competitie een damesteam samen onder de naam Team Drenthe en kunnen zodoende meedoen met deze competitie. Er is een promotie/degradatie regeling bij de topcompetitie. Op dit moment zit dit er niet in voor De Kannibaal in verband met corona. Daarnaast zijn er losse wedstrijden, zoals criteriums en trainingswedstrijden.

De Kannibaal organiseert 6 keer per jaar de GP Langelo. 3 in het voorjaar en 3 in het najaar. Eenmaal per jaar wordt het clubkampioenschap verreden. Bestuurslid Durk Rein Lolkema organiseert deze wedstrijden. Met toestemming van de Gemeente Noordenveld kan De Kannibaal deze wedstrijd organiseren in en rond Langelo. Bij de GP Langelo kan iedereen die de uitdaging wil aangaan om in wedstrijdverband koershardheid op te doen, zich aanmelden. Er zijn verschillende categorieën voor deelnemers met of zonder licentie. Wie zich wil meten op wedstrijdniveau, kan zich dan ook gerust inschrijven. Lolkema benadrukt dat het veel kracht kost om na elke bocht weer op te trekken: ‘Dat moet je ervaren en daarnaast moet je leren rijden in een grote groep renners.’

Lolkema vindt het jammer voor de renners dat er tot 1 juni geen koersen mogen worden verreden. Binnen De Kannibaal zijn ook veel schaatsers. Het fietsen heeft natuurlijk veel raakvlakken met het schaatsen en het is dan ook niet verwonderlijk dat er marathonschaatsers in de zomermaanden veel met De Kannibaal leden mee fietsen. Lolkema is trots dat ook semiprof Adne Koster lid is van De Kannibaal. Mathieu van der Poel en Pieter Weening kunnen wat Lolkema zich ook als lid aanmelden.

Wat Lolkema echt van het hart moet is het feit dat de coronaperiode voor jonge renners een hard gelag op lange termijn kan worden. Geen wedstrijden betekent dat de talenten stil blijven staan. Het plezier houden in het wielrennen staat wel voorop. Hij hoopt dat er voor deze jonge renners binnenkort een opening komt, want buiten sporten levert bijna geen gevaar voor corona besmettingen op.

Fokkens en Lolkema benadrukken dat De Kannibaal een vereniging is waar leden alles uit de kast kunt halen wat wielrennen betreft, voor wie dat wil: ‘Het is keihard trainen maar na afloop ook appeltaart eten met de groep.’ Wel is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben. De Kannibaal – vernoemd naar de legendarische Eddie Merkx – is door het weekblad Wielerrevue als mooiste naam van de top 15 uitgeroepen. Wie interesse heeft om eens mee te fietsen kan op de website van De Kannibaal kijken: https://www.wvdekannibaal.nl/.