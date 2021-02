‘Je hebt altijd de zorg voor de paarden, ook het gezin moet daarin mee’

EEN – De drafsport wordt veelal weinig belicht. Deze keer in rondje sport gaan we in gesprek met Rosalie Janssen en Luit de Vries. Dit echtpaar runt het entrainement Amerika in Een. Rosalie, geboren in de Betuwe, is samen met haar man Luit in 2003 met het bedrijf gestart. Beide hebben een grote passie en liefde voor de paarden. ‘Dat moet ook wel want je bent in de drafsport 24/7 met de paarden bezig. Je hebt altijd de zorg voor de paarden. Dat is je commitment aan hen. Ook het gezin moet daarin mee.’

Rosalie is met de drafsport op de stoeterij van Buitenzorg in Bemmel begonnen. Later heeft ze de paardenschool in Deurne gevolgd. Ze is daar in contact met Luit de Vries gekomen, waar ze op dat moment allebei werkzaam zijn. Luit heeft later bij Joop Pool op het huidige complex gewerkt. Ze huren het complex in Een. Hier zijn ze gestart met 3 trainers. Rosalie en Luit verzorgen de trainingen. Schoonpa de Vries is vaste medewerker van de stal. Wil je dit vak beoefenen, zal je er vol voor moeten gaan. Je moet begrijpen wat er nodig is om dit vak te doen, vult Luit aan. Veel mensen weten niet wat er allemaal bij komt kijken. Bijvoorbeeld als je een wedstrijd hebt in België, zal je toch rond 3 ’s nachts dienen te vertrekken om voor de 1e race aanwezig te zijn.

Hoe ziet een dag er uit bij stal Amerika? De dag begint met voeren van de paarden. Daarna gaan de paarden naar buiten, zodat de stallen uitgemest kunnen worden. Dan wordt er getraind met de paarden. Ook dient een paard goed te worden verzorgd. Het is niet alleen maar borstelen, maar zo worden de paarden ook gemasseerd. Er wordt naar wondjes gekeken of deze verzorgd dienen te worden. Contact hebben met het paard is van essentieel belang. Vertrouwen hebben in elkaar is noodzakelijk om goed te kunnen presteren. Het is zaak om elke dag goed te kijken hoe een paard zich beweegt en ontwikkelt.

Op dit moment zijn er 15 paarden in training bij stal Amerika. De klanten stallen hun paarden bij de familie Janssen/De Vries. De klanten betalen een huurbedrag voor de stalling bij het entrainement. De stal doet vervolgens de verzorging en training van het paard. Als er een bezoek naar de dierenarts nodig is zal dit in overleg gaan met eigenaar van het paard. De kennis van paarden is essentieel om een goed beeld van de paarden te krijgen. Zo loop je soms tegen buitenkansjes aan. Een Frans paard ziet er niet goed uit, maar heeft wel resultaten behaald. In overleg met de huidige eigenaar is het paard gekocht. Janssen is met het paard aan de slag gegaan en een goed voedingsschema opgesteld. Een goed trainingsprogramma is opgesteld en het heeft gewerkt. Het paard doet het prima.

Hoe ziet een training van een jong paard er nu uit die voor het eerst in de stal komt? Eerst zal een paard een maand duurtraining krijgen om een goede basisconditie te krijgen. Daarna wordt er meer op duur en interval getraind. Pas als dit goed verloopt zal het paard de stap naar een drafbaan gaan maken. Verder is het zaak het paard te leren kennen. Wat zijn positieve en negatieve punten waar aan geschaafd dient te worden. Om een nog beter beeld te krijgen wordt er soms bloed afgenomen en getest. Er wordt met hartslagmeters gewerkt. Om een goede verzorging voor het paard te hebben wordt er regelmatig een paardenmasseur ingeschakeld.

Voor een goede verzorging is zeker voer een belangrijk ingrediënt voor de prestatie. Om een paard topfit te krijgen is maatwerk nodig. Elk paard is anders en heeft dus een andere benadering nodig. Voer kan hierbij zeer essentieel van invloed zijn. Het is veel kijken, uitvinden en uitproberen. De Vries geeft aan dat er een paard is geweest die zijn voer niet opeet. Je kunt naar dierenarts gaan, die erg duur is, of je gaat naar een homeopathische dokter. Dat laatste heeft plaatsgevonden en de dokter heeft aangegeven, dien het paard maar een spuit karnemelk toe. Zo gezegd en gedaan. Het paard is veel beter gaan eten.

Het is wel een mannenwereld in de drafsport. Vrouwen doen wel de verzorging maar echt trainen en als pikeur op de baan meedoen is maar mondjesmaat, geeft Rosalie aan. Het is lichamelijk en geestelijk behoorlijk zwaar werk. Wil je 110% resultaat krijgen moet er een goed samenspel zijn tussen paard, trainer, verzorging. Ook je eigen idee navolgen, maar zeker openstaan voor andere ideeën.

Het is jammer dat de drafsport in de media weinig wordt belicht. Op dit moment is er wel een nieuw platform, TROTR genaamd. Het imago is natuurlijk niet goed. Drafsport wordt altijd geassocieerd met gokken. Ook het beeld van dierenmishandeling is erg overdreven. Zowel Janssen als de Vries hebben liefde voor het paard en zullen een paard altijd met respect behandelen. Social media is natuurlijk wel van invloed. Helaas wordt er op tv weinig tot geen aandacht aan besteed.

Het is keihard werken om een goed bestaan te hebben. Janssen is naast haar fulltime werk op het pension ook als leidinggevende werkzaam in de schoonmaak. Als een paard een prijs wint in de koers gaat er ook een ¼ van het prijzengeld naar de pikeur/trainer. Stal Amerika is in 2009n winnaar met een paard bij de kortebaan draverijen in Roden geworden. Het idee om naar de draverijen door het publiek wordt meestal op de gezelligheid of volksvermaak gebaseerd. Voor de rijders zit er veel meer achter. Het is onderdeel van een Nederlands kampioenschap. De laatste jaren zie je steeds meer rijders uit het zuiden en westen naar Roden komen. Roden is een van de laatste draverijen waar nog punten kunnen worden gewonnen. Voor de pikeurs is het een beroep waar ze van moeten leven. Als je in paardenwereld werkzaam bent, is het absoluut van belang dat je liefde voor het paard hebt.