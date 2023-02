RODEN – De Roder weekmarkt op vrijdag is verplaatst. Marktliefhebbers kunnen nu terecht op de parkeerplaats aan de kop van de Wilhelminastraat. Daar werd vrijdag al volop gebruik van gemaakt. De kramen zijn in een soort ronde opgesteld, wat zorgde voor een gezellig gebeuren. De Heerestraat midden gaat eruit. Inmiddels is de aannemer al gestart met de aanleg van de waterberging. Voor Rodermarkt moet de boel er weer tiptop bijliggen in Roden.