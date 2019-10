LEEK/TOLBERT – Tweehonderd jaar Brandweer Leek kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. En dus organiseerde de Brandweer een fraaie rondrit door Tolbert en Leek. Startend vanaf het Dusseldorpterrein in Midwolde en eindigend op het Evenemententerrein in Leek. Het was prachtig om de mooie brandweerauto’s door de straten te zien tuffen. Daarnaast was er in Leek genoeg vertier, zoals water spuiten met een echte brandweerman en demonstraties auto’s openknippen.