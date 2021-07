Rondtie Drenthe

Ik ben op vekaansie west. Nou is dat gien neis, der bent meer lu die as op vekaansie gaot. Maor met al dat gedoe met corona is vekaansie vandaag an de dag nog een hiel gezuuk. Rooie, oranje en gele laanden, dat wij dachten: we holdt het simpel. We gaot fietsen deur Drenthe. Drenthe is begun juli veural gruun, dus dat komp wel goed. Nao wat gepuzzel besleuten we om een rondtie langs de grèenzen van Drenthe uut te stippeln. Met de klok met in een week tied. Volk, ik kan joe vertellen, dat moej ok ies doen! We bent op schiere plekkies west, hebt ok nog wat van de buurprovincies Grunning, Overiessel en Frieslaand zien en bent zölfs even in het butenlaand west. Een half uurtie maor en niet meer as een paor honderd meter over de grup bij Hebelermeer, maor toch, het is butenlaand. Daor haw eerlijk zegd niet echt op rekend, dus we harren ok gien benul of we daor in quarantaine mussen. Het leek oons van niet, we hebt gien Duutser zien, het was buten en het weeide ok nog aordig, dus dat mus bijkaans wel goed wezen. Maor toch, het gef wat kriebels en we hebt ok goed in de gaten holden of der de weke daornao gien uutbraak west hef daor over de grèens bij Zwartemeer. Maor het bleef rustig, der deuk gien aparte variant op waor de Duutsers nog nooit van heurd hebt. Zol ok niet best wezen.

We kwamen daornao an het olde grèenskantoor langes op Zwartemeer. De bewoners bent der zunig op en dat is mooi om te zien. Het bracht mij even weer terugge in de tied dat mien va laand bij Emlichheim har en wij nogal ies de grèens over mussen bij Schoonebeek. Compleet met douane, paspoortencomtrole en geloer in de tank van de trekker of we gien illegale dieseleulie metneumen. Een enkele maol kwam het veur daw te late waren en de slagbomen dicht vunden. Dan leuten we de trekker staon, kreupen we onder de slagbomen deur en leupen naor een oom en tante in Schoonebeek om een fietse te lienen en zo op de boerderij op Erica te kommen. En ie kunt der op wachten, ze pakten oons een maol. Duutse grèenswachten met honden betrapten oons. Ik schrök me een ongeluk, mien va kreeg metien weer herinnerings an de oorlog. Maor dizze maol kwamen we der met een boete vanof.

Daor dacht ik an toen we an het douanekantoor op Zwartemeer langes fietsten. En zo ziej maor weer dat corona joe zölfs terugge brèengen kan naor tieden diej al lange vergeten waren. Een rondtie Drenthe, gruun laand om zunig op te wezen!

Anne Doornbos