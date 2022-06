Rondzwervende boeken moeten kinderen stimuleren meer te lezen

LEEK – Woensdag is bij Kindercentrum de Jonge Wereld in Leek onder veel belangstelling een KinderzwerfboekStation geopend. Wethouder Hielke Westra opende het zwerfstation, dat een samenwerking is tussen Humanitas Westerkwartier en Kindercentrum de Jonge Wereld. Boeken uit een zwerfstation kunnen het hele land door zwerven. Ze zijn te herkennen aan de sticker ‘Neem me mee’ op de kaft. Op de sticker staat een code, die ingevuld kan worden op internet, zo is te zien waar de boeken allemaal zijn geweest. Iedereen mag een boek meenemen uit het zwerfstation, het lezen en het weer aan een ander uitlenen. Na de opening mochten kinderen een boek uitzoeken en mee naar huis nemen. Het KinderzwerfboekStation in Leek is te vinden aan de voorkant van het gebouw van bij Kindercentrum de Jonge Wereld.