Roner horeca weet zich gesteund door Jumbo Jansema

RODEN – Jumbo Jansema is deze week gestart met een sympathieke actie voor de Roner horeca. De supermarkt verdeelt 5.000 euro onder twaalf horecazaken en vraagt daar bovenop klanten een kleine donatie te doen. Bij het afrekenen kan men zelf een bedrag naar keuze doneren. ‘Een mooie manier om de horeca te steunen’, vindt Marco Geuken van IJssalon Italia in Roden. ‘Iedere euro telt, want de spaarpot is leeg.’

Het was supermarkteigenaar Jan Jansema die het idee opvatte om de lokale horeca te steunen. Niet middels een steunbetuiging, een oproep om lokaal af te halen en te bestellen, maar door écht in actie te komen. ‘Ik las in De Krant dat Bart de Vries van Het Wapen van Drenthe een lege spaarpot overhandigde aan Henk Kosters. Dat signaal kwam aan. De horeca heeft een bar jaar achter de rug’, stelt Jansema, die zelf met zijn Jumbo ook niet terug kan kijken op een hele makkelijke periode. ‘Maar dat valt in het niet bij de grote zorgen in de horeca.’

De Jumbo in Roden staat bij veel verenigingen in de regio bekend als trouwe sponsor. ‘We organiseren regelmatig klantenacties waarmee de verenigingen geholpen worden. Maar we sluiten onze ogen ook niet voor maatschappelijke issues. Dit is zo’n issue en dus menen wij dat we iets concreets voor de horeca moeten doen’, aldus Jansema, die meteen contact opnam met Bart de Vries. ‘Hij vond het een goed idee en benaderde zijn collega’s in de horeca die echt te lijden hebben onder deze crisis. Wij hebben een beetje last, de horeca heel veel.’

Met de eerste 5.000 euro van Jumbo Jansema, ontvangen verscheidene zaken dus al een klein beginnetje. De rest moet van de klanten van de supermarkt komen. ‘Dat kan net zo goed één euro zijn’, zegt Jansema. ‘Daar staat de klant helemaal vrij in. De horecaondernemers zijn met iedere bijdrage blij.’

Dat bevestigt Geuken. ‘Het was natuurlijk een heel slecht jaar’, stelt hij. ‘Dan hebben we nog enig geluk met een goede zomer, maar die zomer was eigenlijk van te korte duur. Daar bouw je geen buffer mee op. Sterker nog: ik denk dat een aantal zaken de deuren al had kunnen sluiten als wij die paar maanden in de zomer niet hadden.’

Ook de ijssalon van Geuken is al maanden dicht. Op koffie-to-go en ijsjes na, komt er geen geld binnen. ‘Alle het geld wat binnenkomt, gaat rechtstreeks in de zaak om deze levend te houden. Ik heb tienduizend euro vaste lasten per maand, slechts een fractie van dat geld komt binnen. Je hebt zelf geen cent om je kont te krabben momenteel.’

Dat de Roner Jumbo nu met deze actie komt, doet Geuken goed. ‘Er wordt door alle ondernemers enthousiast op gereageerd’, stelt hij. ‘We zijn zelf creatief, maar hetgeen je bedenkt is telkens een druppel op de gloeiende plaat.’ Jansema: ‘Het zou mooi zijn als er een bedrag binnenkomt, waarmee de ondernemers de vaste lasten enigszins kunnen dekken. Iedere euro telt.’

Geuken ziet momenteel, met de verlengde lockdown, nog maar weinig perspectief voor hem en zijn collega-horecaondernemers. ‘Het zou ons al helpen als van het voorjaar de terrassen weer open mogen. Dan kun je met terrasverwarming klanten tenminste de hele dag nog wat verkopen. Maar die stip op de horizon moet er snel komen, want we raken door alle buffers heen. En de steun vanuit het Rijk is absoluut niet toereikend. Daar red je het niet mee.’

Wie bij de Jumbo afrekent, kan een klein bedrag doneren. Vervolgens krijgen klanten een voucher, die ze bij een actiekast voor in de winkel kunnen inleveren. ‘Ze zien dan live het bedrag groeien’, zegt Jansema. ‘Zo zie je de tussenstand en weet je dat je euro goed terecht komt. Ik hoop dat onze klanten op deze manier de horeca willen steunen. Maar het zou ook mooi zijn als het overige bedrijfsleven in Roden een duit in het zakje willen doen. Bedrijven die bijvoorbeeld in mindere mate worden getroffen door de crisis. Dat zou voor de leefbaarheid in het dorp alleen maar goed zijn.’