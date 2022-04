Roner middag over 77 jaar bevrijding

RODEN – De laatste Roner middag van het seizoen gaat over 77 jaar bevrijding. Op zaterdag 23 april vertelt historicus Cees van der Kooi op uitnodiging van de Historische Vereniging Roon over de gebeurtenissen in Roden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Voorzitter Anne Ananias opent de middag met een bijzonder lied. Hij verwacht een mooie, maar ook een beladen middag.

Al maanden is Anne Ananias bezig met het draaiboek voor de Roner middag. Hij verwacht behoorlijk wat Roners in de Pompstee op 23 april. ‘Zoals altijd gaat deze middag in april over de bevrijding in Roden. Door de situatie in Oekraïne vermoed ik dat het wel eens een beladen middag kan worden. Het wordt maar weer eens duidelijk dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Zelf heb ik het er tijdens het openingswoord niet over, maar Cees van der Kooi zal Oekraïne wel meenemen in zijn vertellingen. Hier zijn nogal wat Rotterdamse kinderen geweest tijdens de hongerwinter. Daar is ook een lied over waarin een Rotterdammer, Piet Stee, de Drenten bedankt voor het feit dat ze hier mochten komen. Die tekst, geschreven op 26 oktober 1945, heb ik in handen gekregen. Daar ga ik iets mee doen. Cees zal de middag leiden. Hij weet alles van de geschiedenis van Roden, hij heeft ook een hoofdrol gespeeld in de nieuwe tentoonstelling in K38 over de gebeurtenissen tijdens de oorlog in de Kanaalstraat. Aan de hand van beelden van de Historische Vereniging vertelt hij op de Roner middag verhalen over verzetsstrijders en over de bevrijding. Tussen de verhalen door treden de Mensinghe Singers op onder leiding van dirigent Emiel de Jonge en Ellen Wynia op piano. Ik weet dat ze er al tijden druk mee zijn. Ze zullen gepaste liederen als ‘We’ll meet again’ en ‘Standing by’ spelen.

Anne denkt dat het druk wordt, de 23e. De middag is bijzonder in trek bij de oudere garde weet hij. Helemaal nu corona achter de rug is, rekent hij op zo’n tweehonderd man. ‘Wel hebben we de zaal ruim opgezet zodat mensen niet te dicht op elkaar zitten.’ Tot slot belooft Anne nog een verrassing. ‘We sluiten af met een leuke uitsmijter. Wat dat is, ga ik nu nog niet vertellen.’ Opgeven voor de Roner middag is niet nodig. De middag start om 14:00 uur en de entree kost 9 euro. Maar daarvoor heb je wel koffie, thee en een borrel.