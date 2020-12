Roner Statenlid verlaat Forum voor Democratie

‘Ik steun het conservatisme nog steeds’

RODEN – De Drentse statenfractie van Forum voor Democratie ligt op zijn gat. Afgelopen vrijdag stapten vier van de zes leden op, waaronder voorman Thomas Blinde. De Rodenaar stapt op na de commotie binnen de landelijke partij, ontstaan na vermeend antisemitisme en homofobie binnen de jongerenafdeling. Ook partijleider Thierry Baudet wordt hier van beticht.

Afgelopen vrijdag maakte Blinde zijn vertrek bekend in het radioprogramma ‘1 op 1’ van Sven Kockelman. Blinde had een halfuur voor aanvang zijn besluit genomen. Samen met drie andere Statenleden, verliet hij de partij onmiddellijk. Volgens Blinde valt daarmee een ‘vriendenclub’ uiteen.

Blinde, in 2018 nog op de verkiezingslijst van Gemeentebelangen Noordenveld, hekelde de JFVD. ‘Ondanks dat er ook goede jongeren bij zitten, laat de jongerenpartij zich keer op keer homofoob en antisemitisch uit’, aldus Blinde. ‘Ondertussen kan het bestuur blijkbaar niet met één mond parten.’

Volgens de Rodenaar ontbreekt het aan ‘zelfreinigend vermogen’ binnen de jongerenpartij. ‘We zitten niet meer in een bierkelder’, sprak hij, doelend op opmerkingen die wellicht als grap waren bedoeld, maar zo niet worden opgevat. Blinde zou al eens eerder aan de bel hebben getrokken bij het bestuur. ‘Dan werd er begripvol op gereageerd en dacht ik: hier gaan ze mee aan de slag. Maar blijkbaar was dat niet het geval.’ Blinde geeft toe dat hij daarin misschien ‘iets teveel van ter goeder trouw’ was.

Het aftredend Statenlid was één van de aanwezigen bij het spoedoverleg in het Van der Valk-hotel in Tiel. ‘Daar was iedereen het erover eens: dit moet kappen’, blikt hij terug. Blinde is Thierry Baudet dankbaar voor het groot maken van de partij, maar zegt ondertussen dat er geen gesprek mee viel te beginnen. ‘Je raakt gewoon niet in gesprek met ze!’

Ook zou Baudet teveel hooi op zijn vork nemen. ‘Je kunt wel goed boeken schrijven, maar dat wil niet zeggen dat je alle taken binnen een partij goed kunt besturen. Je kunt niet overal verstand van hebben.’ Wel zegt Blinde met ‘pijn in het hart’ afscheid te nemen van de partij en Baudet in het bijzonder. ‘Hij heeft verschrikkelijk veel goede dingen gedaan’, aldus Blinde. ‘Hij is geniaal, maar gek en geniaal liggen soms dicht bij elkaar.’ Van een coup wil hij overigens niet spreken. ‘Napoleon pleegde ook geen coup door een brief te schrijven. Nee, dat is hier niet aan de orde. De partij is groter dan één persoon, dat moet Baudet zich realiseren.

Overigens zegt Blinde nog steeds het conservatisme te ondersteunen. ‘De gedachtegoed van de partij steun ik nog steeds. Wat ik nu ga doen, weet ik nog niet. Ik heb nog maar net de keuze gemaakt om uit de Statenfractie te stappen.’

Foto: Provincie Drenthe