Roner tennissers winnen NRT op eigen club; Jasmijn Gimbrère verrast met titels bij de dames

REO SocioHypotheek NRT Open wederom groot succes





RODEN – Afgelopen week vond de negentiende editie van het REO SocioHypotheek NRT Open in Roden plaats. Voor het eerst in het bestaan werd aan het tennistoernooi ook een padeltoernooi gekoppeld. Net als voorgaande jaren kwamen tennistoppers uit het hele land naar Roden. Ook tennissers uit de eigen regio waren wederom van de partij en met succes. De gebroeders Sander en Jarno Jans, die al van kleins af aan bij REO spelen, wisten op knappe wijze de herendubbeltitel te pakken. Jasmijn Gimbrère uit Niebert won zowel de damesenkel als damesdubbel. Een prachtige prestatie!



Toernooidirecteur Matthijs Goldberg kijkt terug op een geslaagde week. “Ik heb er wederom ontzettend van genoten”, zegt hij. “Ik heb afgelopen week weer veel spelers gesproken en zij zeggen vaak dezelfde dingen. Deelnemers vinden het uniek dat zo’n groot evenement in een relatief klein dorp wordt georganiseerd en dat ze hier graag komen. Dat is heel fijn om te horen”. Vele tennissers die afgelopen week in Roden actief waren, zijn op internationaal niveau actief. Waar ze in sommige landen soms spelen voor een mannetje of twintig, is dat in Roden wel anders. “Doordeweeks waren er zo’n tweehonderd mensen aanwezig op ons sportpark en op de finaledag waren het er zelfs driehonderd. Het tennis leeft ontzettend in de regio. Veel mensen weten het sportpark jaarlijks goed te vinden en dat komt denk ik voornamelijk door de combinatie van hoog tennisniveau en laagdrempeligheid. Belangstellenden kunnen gratis naar binnen en onder het genot van een hapje en een drankje tennis kijken”.



Roner succes

En dat tennis kijken is zeker geen straf. Met wederom een sterk deelnemersveld begonnen de kwalificaties voor zowel het dames- (driesterren) als herentoernooi (viersterren) op maandagochtend. Het hoofdschema begon voor de heren twee dagen later en voor de dames op donderdag. Bij de heren kwamen zowel Sander als Jarno Jans in actie, maar eerstgenoemde strandde al in de eerste ronde. Jarno deed het beter. Dankzij overwinningen op Max van Nunen, Roland Stuurman en een walkover tegen Marc Dijkhuizen, kwam de Roner terecht in de halve finale. Hierin verloor hij echter van de als tweede geplaatste Deney Wasserman. Wasserman speelde in de finale tegen de als eerste geplaatste Niels Lootsma en laatstgenoemde ging er met de winst vandoor. “Ik ben op zich tevreden met hoe ik deze week heb gespeeld”, zegt Jarno. “Ik had wel verwacht dat ik de kwartfinale zou halen en daarin had ik een beetje geluk dat mijn tegenstander opgaf. De halve finale verloor ik dan wel, ook toen heb ik niet verkeerd gespeeld”.



In het dubbeltoernooi was er wel succes voor Jarno. Samen met zijn broer Sander wist hij door overwinningen tegen Bart Brons/Max van Nunen, Floris Podzimek/Deney Wasserman en Amadatus Admiraal/Zachary Eisinga in de finale terecht te komen. Deze wisten de broers met 6-4, 6-4 te winnen en zo pakten ze voor het eerst de titel op ‘hun’ toernooi. “We hadden al twee keer eerder in de finale gestaan, maar toen verloren we beide keren. Nu pakten we de titel wel. Drie keer is scheepsrecht”. Aangezien de titel werd behaald in hun eigen dorp, heeft het toch wel een bijzonder tintje. “Het voelt altijd goed als je bij je eigen club wint, maar iedere titel is een titel. Daar strijd ik hard voor”, aldus Jarno.





Twee titels voor Gimbrère

Bij de dames was er ook regionaal succes. Jasmijn Gimbrère uit Niebert kwam via knappe overwinningen op Melissa Boyden, Annelin Bakker en Anna Pribylova in de finale terecht, waarin ze afrekenende met de als eerste geplaatste Bibiane Schoofs, de nummer 283 van de wereldranglijst. Hiermee wist ze net als vorig jaar het toernooi op haar naam te schrijven. Gimbrère gooide niet alleen hoge ogen in het enkeltoernooi, want ook pakte ze de titel in het dubbeltoernooi, samen met haar partner Anna Pribylova. In de finale versloegen de twee Kristel van der Heijden en Hanneke Lodewijks. Ook deze categorie wist Gimbrère vorig jaar al te winnen.



“Maar ik had niet verwacht dat ik dat dit jaar zo even weer zou doen hoor”, lacht ze. “Ik had namelijk al gezien dat het deelnemersveld ontzettend sterk was. “Er deden zoveel goede speelsters mee, maar ik probeer altijd naar mijzelf te kijken. Ik wilde gewoon mijn beste tennis spelen”. En dat was nodig ook. De Niebertse had namelijk een lastige loting, waardoor ze vanaf ronde één gelijk aan de bak moest. Alle rondes overleefde ze, waarna ze in de finale Bibiane Schoofs trof, de nummer 283 van de wereld. “Ik train met Bibiane samen, dus ik ken haar heel goed”, zegt Gimbrère. “Ze is net terug van een blessure, dus ik had al gehoopt dat er kansen waren. Dat was ook zo. In de tweede set kwam ik 5-2 voor, maar daarna maakte ik wat onnodige fouten en ging Bibiane wat beter spelen. Toch sleepte ik hem er nog uit”. Gimbrère wist ook de tweede set te winnen, waarmee de titel een feit was. “Een heerlijk gevoel”, glundert ze. “Bibiane speelde niet haar beste wedstrijd, maar ik ben natuurlijk super blij dat ik gewonnen heb”.



In het dubbeltoernooi verliep het toernooi van Gimbrère iets gemakkelijker, maar in de finale moesten zij en haar partner alle zeilen bijzetten. “De eerste set verloren we, maar in de tweede hielpen de tegenstanders ons een beetje in het zadel. In de supertiebreak kwamen we vervolgens met 7-1 voor en dat hebben we niet meer weggegeven”. Hiermee wist Gimbrère naast het enkeltoernooi dus ook wederom het dubbeltoernooi op haar naam te schrijven. Zo wordt het REO SocioHypotheek NRT steeds meer hààr toernooi. “Het is zo’n lekker gevoel als je een toernooi dichtbij huis weet te winnen. Het is de tweede keer op rij dat ik het toernooi in beide categorieën win. Dat is geweldig”, aldus Gimbrère. Deze week speelt de Westerkwartierse het ITF 25.000 toernooi in Oldenzaal. Hiervoor komt ze dinsdag voor het eerst in actie.



Primeur

Voor het eerst dit jaar was er aan het tennistoernooi ook een padeltoernooi gekoppeld. Een groot succes, vindt Goldberg: “Het was echt een experiment, maar zeker voor herhaling vatbaar. Ik weet zeker dat we dit volgend jaar weer gaan doen”. Bij de dames schreven Krista de Jong en Gabriela van Ooststroom de titel op hun naam. In de gemengde categorie wonnen Guido Bos en Krista de Jong.



De toernooidirecteur is uiteraard blij dat het toernooi vlekkeloos is verlopen. “Het is elk jaar toch weer lastig om zo’n groot evenement neer te zetten, maar ik ben ontzettend blij dat alles weer gelukt is. We doen het met een groep van veertien personen en daaromheen heel veel vrijwilligers. Een week lang zet Roden zijn beste beentje voor en dat heeft ook nu weer geleid tot een prachtig toernooi”.