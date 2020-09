Roner tennisvereniging groeit en breekt magische grens van vijfhonderd leden

Topzomer met nieuwe padelbaan en NRT StaanArbo bij REO

RODEN – Tennisvereniging REO hoeft ondanks de coronacrisis niet te wanhopen. De zomer is bijzonder goed verlopen, met het REO StaanArbo-toernooi als absoluut hoogtepunt. Verder nam het ledental toe en dat valt weer te danken aan de tweede padelbaan en de zogeheten Zomerchallenge. Voorzitter Mark de Vos en penningmeester Roelof Bloemsma zien hoe de stijgende lijn zorgt voor optimisme bij het bestuur en de leden.

Het viersterrentoernooi van REO had qua tijdstip niet beter kunnen wensen. Het was één van de weinige toernooien van niveau die doorgang konden vinden, waardoor de nationale top naar Roden kwam. Niet dat dit andere jaren niet gebeurde, maar dit jaar was het niveau nóg hoger dan anders. ‘We moeten een compliment geven aan de commissie die het NRT toernooi organiseert’, begint De Vos. ‘Er kwam veel kijken bij de organisatie ervan, maar het is allemaal goed gegaan. Verdeeld over de week hadden we zelfs meer deelnemers. De kantineomzet was bovendien geweldig, en de sfeer en gezelligheid maakten het tot een fantastische week. Die sfeer is uniek, dat gaven de deelnemers ook aan.’

Verder was er de Zomerchallenge, georganiseerd vanuit de KNLTB. ‘Een mooie manier om leden te werven’, vindt De Vos. ‘Zo hebben we dertig à veertig leden bij de club weten te betrekken. Er was veel behoefte naar.’ Samen met de nieuwe padelbaan maakte de Zomerchallenge dat het ledental boven de 500 schoot. ‘Voor het eerst sinds 2014’, weet Bloemsma. ‘We investeerden in de tweede padelbaan om te kunnen groeien. Dat is zeker gelukt.’

Padel wordt steeds meer een volwassen onderdeel binnen de vereniging. Ook tijdens de clubkampioenschappen werd padel betrokken bij het geheel. ‘We zien dat ’s avonds alle banen bezet zijn’, zegt De Vos. ‘Het begint echt te lopen. Mensen kennen de sport nu, weten hoe leuk het is.’ Bloemsma voegt daaraan toe dat REO de gemeente Noordenveld dankbaar mag zijn voor de subsidie die zij verstrekte om dit alles mogelijk te kunnen maken. ‘Zonder die bijdrage was het lastig geweest om de tweede baan te realiseren.’

Ook de rol van de Tennisschool Noordenveld bevalt heel goed. Een zelfstandig opererende organisatie, binnen de vereniging. ‘De Tennisschool verzorgt 26 lesuren per week. Dat is een tijdje anders geweest’, weet De Vos. ‘Tennis leeft weer. Dat zie je perfect terug aan de lessen.’

Ondertussen wil REO het haar leden gemakkelijker maken. ‘We willen onze leden een compleet pakket aanbieden’, zegt De Vos. ‘Bij tennis is het nog vaak zo dat leden zichzelf voor van alles en nog wat moeten aanmelden. Trainingen, competitie, toernooien: telkens moeten leden hier zelf weer achter aan. Wij willen dat leden straks een compleet pakket kunnen aanschaffen. Dan worden ze gelijk betrokken bij al dit soort zaken.’

REO heeft nog wat zaken in het verschiet liggen. Wat te denken van de grote tennishal, die 25 jaar geleden gebouwd werd. Een verduurzamingslag is op het tennispark al ingezet met de aanpak van de kantine en de aanleg van zonnepanelen, maar de hal is een doorn in het oog. ‘We willen dit de komende jaren verduurzamen’, zegt Bloemsma. ‘Er zal een hele nieuwe buitenwand moeten komen. We zijn opgenomen in het Integraal Sportaccommodatieplan van de gemeente. De hal is de komende jaren het belangrijkst, want de warmte die je daar momenteel inpompt, gaat er even hard weer uit.’

Een grote investering, waarbij de hulp van de gemeente Noordenveld zeker gewenst is. ‘Maar omdat je merkt dat de club leeft, kun je zo’n investering doen. We zijn een gezonde club met betrokken leden. Daardoor kunnen we met een gerust hart kijken naar nieuwe ontwikkelingen.’