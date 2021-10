Ronermaark bij de Historische Vereniging Roon trekt ruim 150 man

RODEN – Ronermaark door de jaren heen trok zo’n 150 bezoekers naar de Pompstee afgelopen zaterdag. De middag die georganiseerd werd door de Historische Vereniging Roon viel goed in de smaak bij de bezoekers na een stilte van ruim 18 maanden. Boven verwachting, vertelt voorzitter Anne Ananias die de gezellige bijeenkomst om 14:00 uur opende. Bestuurslid Tiny Renkema-Kemkers verzorgde de middag. Daan de hand van foto’s , gedichten en anekdotes kwamen er vele mooie verhalen los. Roel Brink en Jan Kemkers interviewden de bekende Roner Albert Jeichienus Ananias, bij velen bekend als Flap. Albert vertelde hoe hij in zijn jeugd en ook nu de Rodermarkt beleefde. Het Bekketekker-koor zong enkele zeer bekende liedjes over de Rodermarkt. Het bestuur van de Historische Vereniging Roon kijkt terug een zeer geslaagde eerste Ronermiddag van het seizoen 2021/2022. De volgende Roner-avond zal zijn op maandagavond 8 november 2021. Dan wordt de algemene ledenvergadering gehouden en komt de archeoloog Marcel Niekus, hij schreef een boek over Neanderthaler vondsten in Drenthe. Ook dit belooft een zeer boeiende avond.