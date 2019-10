Ronny Brandt bezorgt Mats Wester in Roden zijn eerste winst

RODEN – Ronny Brandt en Mats Wester hebben woensdag de kortebaan van Roden gewonnen. Het betekende de eerste kortebaanzege van de leerlingpikeur. In de finale rekende de combinatie af met stalgenoot McSpirit en John de Leeuw.



Voor Ronny Brandt was het alweer de vijfde overwinning van het seizoen. Nadat De De Leeuw vier keer met hem had gewonnen, overschreed hij de winsomgrens en moest hij voortaan met een leerlingpikeur op pad om vanaf de basisafstand te mogen starten. Wester had twee kortebanen nodig om aan zijn nieuwe paard te wennen en sloeg bij de derde keer genadeloos toe.

Opvallend genoeg kreeg Ronny Brandt op de Norgerweg het meeste tegenstand van Tador Dry in de eerste omloop. De troef van Bo Sprengers snoepte zelfs een ritje af van de uiteindelijke winnaar, maar moest uiteindelijk in de kamprit het edele hoofd buigen. Daarna ging het crescendo met Ronny Brandt. Ursy Flying kwam niet in de buurt van de uiteindelijke winnaar en McSpirit vergooide in de derde omloop zijn eigen kansen. In de eerste rit ging hij te vroeg van start waarna hij rechtsom niet wilde draaien. McSpirit kreeg vervolgens middels bijloting een herkansing.

In de vierde omloop had Ronny Brandt ook weinig te duchten van Chaman Rapida, die zoals zo vaak zijn beste ritten liep in de eerste omlopen. In de finale wachtte opnieuw McSpirit die in de halve finale knap had afgerekend met smaakmaker Calistokingsdeep. In de finale maakte McSpirit een galoppade en bleef opnieuw achterom draaiend staan. Tussendoor had McSpirit zijn rit voorom wel gewonnen van zijn tegenstander. Dat Stal de Groningers één en twee werd, was een mooi succes voor initiatiefnemer Michel Roggen. Hij won in Roden zijn elfde kortebaan. Bovendien is de winst op de thuisbaan voor hem een mooie kers op de taart van een uniek seizoen.

Door de overwinning heeft Ronny Brandt nu ook de titel ‘paard van het jaar’ binnen handbereik. De enige overgebleven concurrent Doc Holiday zal donderdag in Lisse minimaal derde moeten worden om in de race te blijven. De strijd om de titel bij de leerlingpikeurs werd woensdag al beslist. Ondanks de overwinning in Roden kan Mats Wester Bo Sprengers niet meer achterhalen. De pikeur van onder andere Doc Holiday, Fullrich v Assum en Tador Dry mag daarom volgend jaar opnieuw met een gouden helm kortebanen.

Calistokingsdeep bekroonde een nieuw sterk optreden met de derde plaats. De ruin moest samen met Lindsey Pegram in de eerste omloop al voluit tegen Lordspirit en kreeg daarna nog zware ritten tegen Banter Boy en Barbert voordat hij verloor van McSpirit in de halve finale. Op karakter sleepte hij vervolgens nog het brons uit het vuur voor Chaman Rapida en Thomas Bos.