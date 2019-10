Ronostrand weer in het teken van SGW en oefencross

EEN – Afgelopen weekend werd er op het Ronostrand te Een de SGW en oefencross georganiseerd door rij- en menvereniging Mensinghe Roden. Het waren twee prachtige dagen en er was zeker mooie sport te zien. Op de zaterdag reden zo’n 150 deelnemers met een grote glimlach over de finish. Ook werd er voor het eerst de klasse L voor de paarden verreden. De deelnemers van deze klasse reden over een speciale route, wat erg goed uitpakte.

Op de zondag stond de oefencross op de planning, in tegenstelling tot de zaterdag hadden de deelnemers en organisatie op deze dag minder geluk met het weer. Door de vele regen die er in de nacht en op de dag zelf gevallen was, was het helaas niet veilig genoeg om de volledige route te rijden. Gelukkig had de organisatie hier een oplossing voor en is er een verkorte route gereden. Hier waren de deelnemers erg blij mee en hebben ze ondanks het mindere weer toch een mooie dag gehad.

Omdat op de zaterdag de officiële SGW werd verreden zijn die dag ook mooie prijzen gewonnen door de deelnemers. De klasse B pony’s werd gewonnen door Digna Kuenen, de klasse B paarden was opgedeeld in drie rubrieken en werd gewonnen door Chantal Windstra, Alyah de Bruijn en Kim Bijlsma. In de klasse L pony’s was de winnaar Aniek van Geelen en stond bij de paarden Anne v.d. Eerenbeemt op het hoogste podium.