Roos van der Velde kampioene Dutch Open Darts 2022 en speelt Europees Kampioenschap

ZEVENHUIZEN – Het darten zit de zeventienjarige Roos van der Velde uit Zevenhuizen in het bloed. Ze is een poosje geleden kampioen geworden bij Dutch Open Darts 2022 – Girls Single en heeft een knappe prestatie afgelegd tijdens het Europees Kampioenschap. Vol enthousiasme vertelt Roos over haar passie voor de dartsport.

De Dutch Open Darts finale was behoorlijk spannend. ‘De kwart finale won ik met 3-1 en de halve finale met 3-1,’ vertelt Roos van der Velde. ‘De finale daarentegen was even wat anders. Dutch Open betekent dat er ook darters uit het buitenland mee mogen doen.’ De regel voor deelname is dat de darters niet in het bezit mogen zijn van een Professional Darts Corporation (PDC) Tourkaart. ‘Ik stond in de finale tegenover een Duitse darter. Ze stond op kop, maar ik kon terugkomen naar 2-2. Uiteindelijk kwam het aan op de dubbel 1. Als je dus één keer al een ander vakje raakt ben je gelijk ‘dood’.’ Gelukkig voor Roos wist ze de dubbel 1 te gooien en mag ze zich nu kampioene Dutch Open Darts 2022 – Girls Single noemen.

Roos heeft de dartgekte overgenomen van haar broer Jurjen, die de titel wereldkampioen draagt. ‘Jurjen zag het darten op de televisie en raakte geïnteresseerd. Door hem werd ik ook nieuwsgierig en ging ik mee naar toernooien.’ Roos had al eens eerder meegedaan aan Dutch Open Darts, maar veel toernooien hebben natuurlijk stilgelegen door corona. Desondanks heeft ze recentelijk ook de titel van Fries Kampioen op haar naam weten te schrijven en is ze Nederlands Ranking Kampioen geworden bij de meisjes. Een prijzenkast vol. Roos deed mee aan de wedstrijden voor meisjes tot en met zeventien jaar. Dat bekent dat het Damesklassement snelt volgt. ‘Ik denk dat ik wel goed mee kan komen met de dames. Ze gooien wel zichtbaar hoger. Vlak voor Dutch Open Darts deed ik mee aan een koppeltoernooi voor dames. Daar zijn we achtste geworden, we verloren van de wereldkampioen.’

Ook het EK is voor Roos niet vreemd. Ze heeft eerder meegedaan in Turkije en afgelopen juli in Budapest. ‘Het was de eerste keer dat ik in Budapest was. We hebben de eerste dag de stad verkend en 13 juli begon de openingsceremonie. Ik speelde eerst de koppelwedstrijden samen met Chantal Tessin. We zaten in de poule met Slowakije en Italië. We verloren de eerste wedstrijd tegen Italië maar wisten Slowakije met 3-0 te verslaan en mochten door naar de Knock Outs. De kwart finale verloren we uiteindelijk helaas met 3-1 van Turkije.’ Op vrijdag deed Roos ook mee met de singels, waarbij ze opnieuw in de poule zat met Slowakije en Italië. Ze wist de Slowaakse Eliška Kliomková met 3-0 te verslaan en stond daarna tegenover de Italiaanse Aurora Fochesato, een van de favorieten om kampioen te worden. ‘Ik gooide die dag goed en won met 3-0. Daarna stond ik bij de laatste 16. Hier speelde ik een spannende wedstrijd tegen Sophie McKinlay. Uiteindelijk verloor ik net met 4-3, het was zenuwslopend! Uiteindelijk won Aurora Fochesato het EK. Dat is wel een beetje balen omdat ik haar had verslagen en dus wist dat ik het kampioenschap had kunnen winnen. Desondanks ben ik trots dat ik er heb gestaan.’

De dartwereld heeft nog enigszins het stigma dat het een mannensport is. ‘Over het algemeen doen er minder vrouwen aan darten, maar er komt wel steeds meer plaats voor het vrouwendarten. Er zijn ook gemixte toernooien. Je merkt wel dat een vrouw makkelijker speelt tegen een man dan andersom. Je merkt toch ongelijkheid in de zin dat mannen niet van vrouwen willen verliezen. Toch groeit het respect voor vrouwen in de dartwereld wel. Vrouwelijke darters als Fallon Sherrock en Lisa Ashton zijn grote namen.’ De sportvrouw denkt er over na om ook een groep meisjes les te gaan geven in darten. ‘Het lijkt me leuk om oefenmiddagen te organiseren. Meisjes darten nog weinig, zo kunnen we dat een beetje omhoog helpen.’ Roos laat de basistechniek van het darten zien aan de journalist van De Krant. ‘Je zet je voet schuin tegen de oche (de plaat die de afstand aangeeft) en doet je andere voet wat naar achter. Je moet je hand goed uitstrekken zodat je je worp echt afmaakt en dan heb je een steady begin.’ Uniek aan Roos haar techniek is dat ze tijdens de worp haar pink in de lucht steekt. ‘Het belangrijkste wanneer je begint is dat je plezier hebt, dan komt de rest vanzelf. Ik denk dat een goede darter mentaal sterk moet zijn en fit. Natuurlijk speelt talent ook een rol, je moet er wel feeling voor hebben. Darten is een enorme thrill. De spanning… en dan de dubbel raken… dat geeft een enorme kick.’

Ook goed materiaal is van belang. Roos gooit met Winmau Overdrive pijltjes van 23 gram. ‘Die pijlen gooien erg fijn en hebben veel grip, dan gaat het toch beter. Ik gooi elke dag ongeveer een uurtje. In de coronatijd gooide ik ook wel online tegen anderen via de webcam, ook is er een app waarmee je tegen een computer kunt spelen. Maar voornamelijk speel ik tegen Jurjen. Daar word ik echt beter van, ik kan me aan hem optrekken.’ Tijdens Dutch Open Darts was Jurjen ook van de partij. Marianne van der Velde, de moeder van Roos, vertelt: ‘Roos haar winst raakte Jurjen diep. Als darters onder elkaar begrijpen ze wat de ander meemaakt.’ Roos vult aan: ‘Darten is geen spel dat draait om snelheid. Tijdens de finale gaf Jurjen me de tip om rust te nemen tijdens het gooien, dat hielp enorm. Je moet immers je hoofd koel houden, ondanks de spanning. Ik ben erg dankbaar voor mijn familie en de steun die ze me geven.’ Moeder Marianne: ‘Het is fijn dat je kinderen een droom hebben, dat geldt voor al onze kinderen. Zoiets moet je stimuleren wanneer ze nog jong zijn. Als je het niet probeert, weet je ook niet wat het had kunnen zijn.’ Mocht iemand geïnteresseerd zijn om als sponsor op het shirt van Roos te komen, kan die contact opnemen via Roosdarts@hotmail.com.