Rotary  Roden-Leek en Hema Leek steunen Kledingbank Noordenveld

RODEN/LEEK – Door de gezamenlijke inzet van de Rotary Roden Leek en de Hema Leek is er voor ongeveer 3000 euro aan nieuwe kleding geschonken aan de kledingbank Noordenveld. Er bleek een groot gebrek aan nieuwe onderkleding, mutsen, sjaals, handschoenen en warme sloffen maar ook aan handdoeken. Door deze actie hebben zij hierin kunnen voorzien. De kledingbank is erg blij met deze giften en dankt allen hartelijk. Zij kunnen hiermee weer velen helpen. Op de foto Renske Oosterhoff, Berend Hoekstra, Johan Procee, Martijn van Zutphen. Op de voorgrond neemt Jofien Brink de kleding in ontvangst van Thie Lycklama a Nijeholt.