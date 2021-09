Rotary verzorgt boottocht voor mantelzorgers

RODEN – Onlangs verzorgde Rotary Roden-Leek een dagje uit met de boot voor zo’n vijftien mantelzorgers. De boottocht ging richting de Friese meren, waarbij het Pikmeer, de Wijde Ee, de Veenhoop en smalle slootjes nabij de Alde Feanen werden ontdekt.

Op uitnodiging van de Rotary en Welzijn in Noordenveld kwamen de mantelzorgers even tot rust. ‘De natuur ontspant en dat was merkbaar aan boord,’ zei Rob Dingen namens de bemanning van de Zwarte Zwaan. ‘Het is mooi dat we deze tocht hebben kunnen maken. Je merkt aan de gesprekken met de mantelzorgers dat zo’n bootreisje als deze hen goed doet.’