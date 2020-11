Rotaryclub Roden-Leek plant 2500 tulpenbollen op Mensinge

RODEN – Op 7 november heeft de Rotaryclub Roden-Leek 2500 tulpenbollen op landgoed Mensinge in Roden geplant. In het kader van End Polio Now worden jaarlijks vele tienduizenden tulpenbollen verkocht, waarvan de opbrengst grotendeels hiervoor beschikbaar komt. Vorig jaar pootte de Rotaryclub Roden-Leek 2500 tulpenbollen op landgoed Nienoord, dit jaar was Mensinge de gelukkige ontvanger. De 2500 bollen zijn vooral op het voorterrein van de havezate geplant, zodat de bezoeker komende lente een kleurrijke ontvangst te wachten staat. De bollen zijn geschonken aan het landgoed en door leden van de club samen met vrijwilligers van Mensinge voor het intreden van de vorst aan de grond toevertrouwd.